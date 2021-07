Verschoor jubelt na eerste F2-zege: "Echt een droom die uitkomt"

Verschoor kent vooralsnog een buitengewoon goed weekend op het circuit van Silverstone. Het talent uit Benschop kwalificeerde zich al als derde voor de hoofdrace van zondag en wist in de eerste sprintrace 'reversed grid pole' te pakken voor de tweede krachtmeting. Die wedstrijd wist hij ondanks meerdere herstarts met veel machtsvertoon naar zijn hand te zetten. Verschoor hield naaste belagers Marcus Armstrong en Dan Ticktum vakkundig buiten de DRS-marge en reed snaarstrak naar zijn eerste Formule 2-zege.

Goede start en tweede sector als sleutels

"Dit is echt geweldig. Het is altijd al een droom voor mij geweest om een race in de Formule 2 te winnen, eigenlijk als kind al. Het heeft even geduurd, maar ik ben hier erg blij mee. Het team heeft fantastisch werk geleverd en ik ben superblij dat ik zo terug kan slaan na Baku en Monaco", jubelt Verschoor in de persconferentie. Verschoor leek te domineren, al was het naar eigen zeggen niet zo makkelijk als het leek. "Het was best lastig om eerlijk te zijn. Mijn remmen aan de achterkant waren koud, maar die aan de voorkant waren behoorlijk warm. Ik had moeite om de balans te vinden en kon niet iedere ronde in het goede ritme komen. Maar we konden het gat toch managen en waren erg sterk in de tweede sector, dat was cruciaal."

Naast een goede tweede sector is de start volgens de MP-coureur ook van doorslaggevend belang geweest. "Vanochtend was mijn start allesbehalve goed, dus ik ben blij dat het ditmaal een stuk beter ging. Dat was eigenlijk mijn grootste zorg voor de race van vanmiddag en ook voor die van morgen. Ik ben blij dat we dat probleem hebben verholpen en kijk nu nog meer uit naar die hoofdrace, dit geeft in ieder geval vertrouwen." Dat laatste geldt voor het hele weekend in Groot-Brittannië. De voorbije F2-weekenden op stratencircuits verliepen namelijk niet naar wens. "Op normale circuits hebben we een erg goed pakket, maar in Monaco en Baku hadden we veel moeite. Daar moeten we nog eens naar kijken. Ik leg de schuld overigens niet bij het team, maar het wordt wel lastig om voor het kampioenschap te gaan als je twee van de acht raceweekenden min of meer mist. Dat gezegd hebbende, is het seizoen nog heel lang."

Duwtje in de rug voor een volledig seizoen?

Met die laatste woorden stipt Verschoor een ander belangrijk punt aan, want is hij het hele jaar wel van de partij? Zo moest de winnaar van de Macau GP in 2019 lange tijd met de pet rond om überhaupt in de hoogste klasse onder F1 te kunnen rijden en dat heeft nog niet tot een deal voor het hele jaar geleid. Vormt deze zege dan de broodnodige doorbraak? "Ik weet het niet om eerlijk te zijn, maar het helpt wel", laat hij aan onder meer Motorsport.com Nederland weten. "De voorbije maanden zijn best moeilijk geweest. Een sponsor trok zich terug en ik wist niet eens of ik wel zou kunnen rijden. Het was een behoorlijke puinhoop en dat is natuurlijk niet ideaal geweest om me op de races te kunnen concentreren. Maar goed, ik hoop dat het seizoen hierdoor iets stabieler kan worden."