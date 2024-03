Maloney voltooit F2-dubbel in Bahrein, Verschoor veertiende

Regerend FIA Formule 3-kampioen Gabriel Bortoleto ving de eerste hoofdrace in het FIA Formule 2-seizoen aan vanaf pole-position, met Isack Hadjar naast zich op P2. Veel plezier hadden beide rijders niet van hun positie op de eerste startrij. Het was Zane Maloney die vanaf P3 de beste start had en direct de leiding pakte. De coureur van Barbados maakte optimaal gebruik van zijn bandenkeuze: hij was één van de vijf coureurs die op softs vertrok, naast Ritomo Miyata (P5 op de grid), Jak Crawford (P10), Pepe Marti (P11) en Richard Verschoor (P16).

De raketstart van Maloney was nog niet eens het slechtste nieuws voor Bortoleto en Hadjar. Bij het aanremmen voor de eerste bocht, tikte Bortoleto Hadjar in de rondte. Bortoleto moest dat bekopen met een tijdstraf van tien seconden, al kon hij zijn weg - weliswaar met schade aan de voorvleugel - in elk geval vervolgen. Dat gold niet voor Hadjar: Enzo Fittipaldi kon de Fransman niet meer ontwijken, waardoor voor beide coureurs de race in Bahrein al na één ronde voorbij was. Het leidde tot een safety car-fase.

Op dat moment ging Maloney nog steeds aan kop, gevolgd door Zak O'Sullivan, Dennis Hauger, Bortoleto (die zijn straf nog moest inlossen) en Marti. Verschoor had zich ondertussen op de zachte band opgewerkt tot P10. De herstart volgde in de vijfde ronde (van 32), waarbij Maloney de leiding behield en Verschoor P9 overnam van Paul Aron. De Nederlander had het tempo er goed inzitten op zijn softs en meldde zich in de elfde ronde aan de staart bij Hauger voor een aanval op P6.

Verschoor slaagde er niet in de Noor te passeren en daarna was het beste er wel af van zijn zachte banden. Hij verloor een plek aan Miyata en aan het einde van de dertiende ronde kwam hij binnen voor zijn pitstop. Daarbij reed de Trident-coureur te hard in de pitstraat, waarvoor hij een tijdstraf van vijf seconden kreeg opgelegd. Toch had Verschoor enige tijd uitzicht op punten: bij de herstart in de 22ste ronde - deze neutralisatie was nodig om de gestrande wagen van Victor Martins te kunnen bergen - lag hij achter Maloney, O’Sullivan, Marti en Hauger op de vijfde positie.

Bij die herstart werd Verschoor al snel ingerekend door Aron, wat de inleiding bleek van een moeizame slotfase voor de 23-jarige coureur uit Benschop. Uiteindelijk finishte hij als twaalfde, wat na het inlossen van zijn tijdstraf P14 werd in de race-uitslag. Vooraan overleefde Maloney ook de tweede herstart, waarna hij na de sprintrace op vrijdag ook de hoofdrace naar zijn hand zette. Maloney won met 4,6 seconde voorsprong op nummer twee Marti, Aron voltooide zijn opmars in de slotfase met de derde plaats. De Est incasseerde eveneens vijf seconden tijdstraf wegens 'speeding in the pitlane', maar dat had geen gevolgen voor zijn positie in de eindklassering.

Achter O'Sullivan eindigde Bortoleto ondanks zijn matige openingsfase toch nog als vijfde. Franco Colapinto werd zesde, voor Kush Maini, Hauger en Miyata. Andrea Kimi Antonelli, wellicht kandidaat om Lewis Hamilton in 2025 op te volgen bij het Formule 1-team van Mercedes, besloot zijn eerste hoofdrace in de Formule 2 op P10 en pakte zo een punt.

De volgende Formule 2-races zijn volgende week in Saudi-Arabië.

