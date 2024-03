Verschoor gediskwalificeerd na overwinning in F2-sprintrace Jeddah

Niet alleen Richard Verschoor is uit de uitslag gehaald, ook zijn Trident-teamgenoot Roman Stanek werd gediskwalificeerd. Van beide auto's zou de throttle mapping niet in overeenstemming zijn geweest met artikel 8.2.6 van het technisch reglement.

Richard Verschoor, Trident, 1e positie, neemt de winnaarstrofee in ontvangst Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Hierdoor verliest Verschoor zijn overwinning en Stanek raakt zijn tiende plaats kwijt. De zege gaat nu naar MP Motorsport-coureur Dennis Hauger. Paul Aron van Hitech promoveert naar de tweede plaats, terwijl Enzo Fittipaldi van Van Amersfoort Racing opschuift naar de derde plaats.

Het is niet voor het eerst dat Verschoor een podium vanwege het overtreden van het technisch reglement in rook ziet opgaan. In 2022 overkwam hem hetzelfde op Spa-Francorchamps. Hij reed toen voor Van Amersfoort Racing en werd tweede in de hoofdrace, maar ook na dat podium was er iets mis met de throttle mapping van zijn wagen.