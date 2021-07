Shwartzman opent met zege op Silverstone, Verschoor pakt punt

Zes weken geleden kwamen de Formule 2-coureurs voor het laatst in actie. Destijds werden er drie races georganiseerd in het Azerbeidzjaanse Baku, waar Robert Shwartzman en Jüri Vips de overwinningen verdeelden. De pole-position voor de openingsrace op het historische Silverstone was echter voor Christian Lundgaard, die in de kwalificatie de tiende tijd reed. Naast hem stond Vips, met Roy Nissany en Shwartzman op de tweede rij.

Van dat viertal kende Shwartzman de beste start en hij greep vanaf de vierde positie meteen de leiding, terwijl Lundgaard ook Vips voor moest laten gaan. De Deen van ART Grand Prix raakte in de derde bocht nog betrokken met een botsing met Nissany. Die reed zijn voorvleugel stuk op de achterkant van Lundgaards bolide en viel zodoende uit. Ook voor kampioenschapsleider Guanyu Zhou begon de race dramatisch: hij spinde op eigen kracht in bocht 4 en liet zijn auto vervolgens afslaan. Met de twee gestrande auto’s zag de wedstrijdleiding zich genoodzaakt om de safety car naar buiten te sturen.

Shwartzman overleeft drie neutralisaties

De herstart volgde in de vierde ronde, maar de vreugde was van korte duur. Ditmaal spinde Alessio Deledda in de eerste bocht en dus werd de race opnieuw geneutraliseerd. Drie ronden later werd het veld opnieuw op gang getrokken door Shwartzman. Nu zou de safety car vijf ronden in de pits kunnen blijven staan, want in de twaalfde ronde zorgde Guilherme Samaia met een spin voor de derde neutralisatie. Voor onder meer Richard Verschoor en Bent Viscaal was dat het sein om de harde Pirelli-banden in te wisselen voor een setje van de mediums.

Shwartzman leidde het veld in de vijftiende ronde opnieuw naar de herstart. In het restant van de race zou de Rus van Prema eigenlijk geen enkel moment bedreigd worden, waardoor hij zijn tweede overwinning van het seizoen wist te pakken. Vips en Lundgaard moesten zich tevredenstellen met posities twee en drie en mochten dus ook mee naar het podium. Felipe Drugovich werd vierde, voor de van een blessure herstelde Theo Pourchaire en Oscar Piastri. De teamgenoot van Shwartzman reed ook de snelste ronde en pakt zodoende de leiding in de titelstrijd. Liam Lawson werd zevende, voor Dan Ticktum, Marcus Armstrong en Richard Verschoor op P10.

De Nederlander knokte zich in de slotfase van de race op van de veertiende naar de tiende plaats. Goed voor een punt, maar bovendien pakt hij ook de pole-position voor de tweede sprintrace van het weekend, die later vandaag verreden wordt. Ook Viscaal maakte dus een pitstop, maar de bandenwissel bracht hem uiteindelijk niet meer dan de zestiende positie.

Uitslag Formule 2 Silverstone - Sprintrace 1