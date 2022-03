Hoe Verschoor toch onverwacht voor een Nederlander in Formule 2 zorgt

Het is een bekend fenomeen voor Richard Verschoor uit de voorbije jaren: het 21-jarige talent uit Benschop heeft twee petten op, eentje van de coureur en eentje van de zakenman. "Maar ik heb nu mijn racepet weer op hoor", lacht Verschoor in de paddock van het Bahrain International Circuit. "Het is wel fijn dat alles voor dit seizoen is geregeld, nu kan ik me lekker op het rechtervoetje concentreren."

LMP2-kans laten schieten

Dat zijn rechtervoetje het gaspedaal van een F2-bolide zou intrappen, zag er lange tijd niet naar uit. Na Sochi 2021 bleken de financiën een onoverkomelijk probleem en verloor hij zijn zitje bij MP Motorsport. Het leek het einde van zijn carrière op de autosportladder onder F1 te betekenen. Een kortstondige deal met Charouz bracht hem in het gedenkwaardige weekend nog wel naar Abu Dhabi, maar dat leek uitstel van executie. Voor 2022 rekende het journaille niet meer op Verschoor in de hoogste opstapklasse. "En ik denk dat je niet de enige was!", laat hij achter de F2-pitboxen aan Motorsport.com weten. "Heel veel mensen hadden hier niet meer op mij geregeld, maar goed, ik heb niet opgegeven en heb er alles aan gedaan om mijn droom in leven te houden."

Het betekent dat de zakelijke pet weer op moest. "Ik heb daar geen hulp bij en moet alle dingen zelf regelen. Zelfs de sponsorcontracten maak ik op. Maar gelukkig heb ik in de loop van de tijd een goed netwerk en een mooie groep sponsoren opgebouwd. Het is niet normaal hoeveel support ik dit seizoen heb. Ik heb in totaal zestien à zeventien partners, dat is niet normaal." Met die partijen leek bij MP blijven in eerste instantie het doel. "Of dat concreet is geweest? Nou ja, het was een serieuze optie totdat er mensen kwamen die heel veel meer mee konden nemen. Toen werd het al gauw geen optie meer."

Nadien moest Verschoor zijn bakens verzetten en stond hij voor een dilemma: wachten op een andere kans in de Formule 2 - hoe onwaarschijnlijk ook - of eieren voor zijn geld kiezen. "Ik heb andere deals opgegeven waarvan ik lang heb gedacht ‘ik ben echt gek geweest dat ik die niet heb gepakt’. Daarbij moet je denken aan de GT's, maar ook aan LMP2", duidt Verschoor op de enduranceracerij. "Dat werd ietwat bemoeilijkt doordat ik na mijn F2-zege op Silverstone een gouden status heb, maar die mogelijkheid was er wel. Zeker met het LMDh-verhaal op komst was dat best interessant en moest ik er goed over nadenken. Maar uiteindelijk heb ik alles op alles gezet om mijn droom na te jagen. Ik heb een beetje geluk gehad met deze supergoede deal, maar heb zelf ook doorgezet."

Zekerheid voor heel F2-seizoen, Formule 1 nog haalbaar?

Waar Verschoor spreekt van een 'supergoede deal' is het allerbelangrijkste dat hij zekerheid heeft voor het hele jaar. Zijn contract met Trident bestrijkt het hele seizoen, waardoor hij niet halverwege aan de kant wordt gezet. Vervolgvraag luidt natuurlijk wat er op sportief vlak mogelijk is. Vorig jaar bleek Trident geen hoogvlieger in F2, al wist Bent Viscaal wel twee podiumstekken te verzamelen. "Maar die uitschieters van het team waren steeds in de tweede race van het weekend en juist die race is verdwenen in het nieuwe format. De kwalificatie is nu nog belangrijker dan vorig jaar. Het klopt dat Trident in de afgelopen vier seizoenen niet was waar ze wilden zijn, maar ik kijk er juist heel erg naar uit om dat om te draaien. Qua doelstellingen ben ik altijd een beetje voorzichtig, maar we gaan wel voor podia en als het kan iets structureler dan die uitschieters."

De Nederlander ziet Theo Pourchaire en Liam Lawson als favorieten voor de titel, maar hoopt daarachter 'meerdere mensen te verrassen'. Een kwestie van pompen of verzuipen is dat overigens niet. "Ik zie dit niet als mijn last shot in F2. Het liefst ga ik nog een keer voor the top step." Gevraagd of hij daarmee de Formule 1 bedoelt, toont de winnaar van Macau 2019 zich vooral reëel. "Nee, eerst in de Formule 2 maar eens voor het kampioenschap vechten. Als we het over mijn droom hebben, dan denken veel mensen ‘dat is echt de Formule 1’ maar ik ben realistisch genoeg om te weten dat die stap heel lastig is. Ik ga er wel voor natuurlijk, maar het is lastig. Het heeft ook niet alleen met het rijden te maken, ook met geld en een stukje politiek."

Dat laatste is vooral te zien aan Oscar Piastri. Het Australische supertalent wist de F4-, F3- en F2-titels steeds in zijn eerste seizoen te pakken, maar heeft voor dit jaar geen zitje in de koningsklasse. "Precies dat bedoel ik te zeggen. Je kan zo verschrikkelijk goed zijn en alsnog niet promoveren. Je moet maar net op het juiste moment op de juiste plek zitten." Voor 2022 zit hij dat in ieder geval wel. Sterker nog: met een zitje in de hoogste opstapklasse onder de Formule 1 zit Verschoor op een veel betere plek dan dat iedereen eind vorig jaar voor mogelijk had gehouden.