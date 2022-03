Na zijn negende tijd in de kwalificatie op vrijdag mocht Richard Verschoor de sprintrace vanaf de tweede positie aanvangen, achter polesitter Felipe Drugovich. Lang had hij niet nodig om de coureur van MP Motorsport te verschalken: Drugovich kwam slecht weg en viel terug naar de zesde positie, Verschoor profiteerde en nam de leiding, voor Ralph Boschung, Jehan Daruvala, Liam Lawson en Jake Hughes. Laatstgenoemde zou in de openingsfase ver terugvallen en zijn bolide van Van Amersfoort Racing na vijftien ronden aan de kant parkeren met technisch malheur.

Dat deed Hughes overigens nadat hij in de derde ronde een safety car-fase had veroorzaakt door Marcus Armstrong in een spin te duwen in bocht 8. De Hitech-coureur liet zijn auto afslaan en werd daarmee de eerste uitvaller. Drie ronden later volgde de herstart, waarbij Verschoor hetzelfde deed als voor de neutralisatie: een gat richting de achtervolgers – onder aanvoering van Boschung – slaan. De naar P5 opgeklommen Theo Pourchaire kon dat na de herstart niet lang volhouden. De Fransman van ART Grand Prix werd meteen ingehaald door Drugovich en viel vervolgens met technische problemen ver terug, tot hij aan het eind van de ronde de pits opzocht.

Aan het front wist Verschoor een comfortabel gaatje te slaan richting Boschung, die langzaam maar zeker onder druk kwam te staan van Daruvala, die tegelijkertijd met de uitvalbeurt van Hughes de tweede plek wist te veroveren. Een ronde later counterde Boschung weer, waardoor Verschoor zijn voorsprong op de duellerende achtervolgers verder kon vergroten. Hoewel de snellere Daruvala uiteindelijk nog langs de Campos van Boschung wist te komen, bleef de Nederlander van Trident buiten bereik.

Verschoor pakte zodoende zijn tweede zege in de Formule 2 en de eerste overwinning van het seizoen 2022. Daruvala legde beslag op P2, terwijl Lawson in de absolute slotfase nog langs Boschung ging in de strijd om de derde plek. Daarachter volgde Drugovich op de vijfde positie, voor debutant Logan Sargeant en Jüri Vips. De debuterende Red Bull-junior Ayumu Iwasa knokte zich vanaf de laatste startplek knap op naar de achtste stek, voor regerend F3-kampioen Dennis Hauger en Jack Doohan op P10.

Zondag staat de hoofdrace van de Formule 2 in Bahrein op het programma. Om 11.40 uur mag Doohan vanaf pole-position beginnen, Verschoor start dan vanaf startpositie negen.

Uitslag Formule 2 Bahrein - Sprintrace