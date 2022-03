Verschoor start Formule 2-sprintrace in Bahrein vanaf tweede plek

Om 19.30 uur lokale tijd ging het licht in de pitstraat op groen en een stuk of acht coureurs stuurden de F2-auto meteen de baan op. Maar binnen een minuut werd de rode vlag al getoond nadat Red Bull-junior Ayumu Iwasa in de tweede bocht van de baan schoot en zijn DAMS-auto in het grind parkeerde. De klok werd echter wel stilgezet, waardoor er geen kostbare tijd verloren ging voor de andere rijders.

Nadat de auto was weggehaald, werd om 19.36 uur de kwalificatie hervat en wederom dook een groot aantal coureurs het asfalt op. Richard Verschoor besloot iets later naar buiten te gaan, om alvast een gat te creëren voor zijn snelle ronde. Bij het klokken van de eerste snelle tijden, wat werd aangevoerd door Van Amersfoort-coureur Jake Hughes, kwamen Red Bull-junioren Juri Vips en Dennis Hauger bijna met elkaar in aanraking. Hauger wilde naar binnen, maar dat had Vips niet door en dus clashte het duo bijna. Uiteindelijk konden beide heren door, maar liet Vips weten niet blij te zijn.

MP Motorsport-coureur Felipe Drugovich pakte de tijd van Hughes af, maar binnen tien seconden was het weer omgedraaid en ging de Britse coureur weer aan de leiding in de tijdenlijst. Na iets minder dan een kwartier bestond de top-vijf uit Hughes, Drugovich, Ralph Boschung, Jack Doohan en Logan Sargeant. Met daarachter Theo Pourchaire, Vips en Richard Verschoor op P8, al werd de Nederlander later door Jehan Daruvala naar P9 gedrukt en schoot Doohan naar P1 door een halve tel sneller te gaan dan Hughes.

Kon er iemand tippen aan de tijd van Doohan?

Met nog elf minuten op de klok was het weer dringen geblazen op het Bahrain International Circuit. Wat opviel was dat iedereen aan het verbeteren was in hun tweede poging en de tijdenlijst razendsnel veranderde. Een sterke tijd van Pourchaire werd vanwege track limits verwijderd, terwijl Vips naar P2 sprong. De Fransman ging echter niet bij de pakken neerzitten en plakte er een derde poging aan. Uiteindelijk nestelde hij zich op een tweede tijd en bleef de sterke tijd van Doohan onaangetast. Vips start de eerste F2-hoofdrace als derde, voor Sargeant en Boschung, Liam Lawson en Daruvala. Regerend F3-kampioen Hauger schoot in zijn laatste kans wijd in de laatste bocht en kwam niet verder dan de veertiende plek.

Verschoor, die eerder aan Motorsport.com liet weten dat Trident deze sessie op de top-tien richtte nadat vorig jaar P14 hun beste kwalificatieresultaat was, reed een sterke ronde en nestelde zich op de negende positie, wat de tweede plek wordt voor de sprintrace. Het F2-debuut van Van Amersfoort eindigde met Hughes op P8 en Amaury Cordeel op P21. Het Nederlandse F2-team van MP Motorsport kwalificeerde zich met Drugovich op de tiende plek, met Clement Novalak op de achttiende stek.

De eerste F2-race van het weekend start zaterdagmiddag om 17.40 uur Nederlandse tijd.