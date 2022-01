F3-kampioen Hauger promoveert met Prema naar Formule 2

Regerend FIA Formule 3-kampioen Dennis Hauger maakt komend seizoen promotie naar de kraamkamer van de Formule 1. Jehan Daruvala verkast van Carlin naar Prema, nadat hij afgelopen seizoen als zevende eindigde. Het team heeft ook bekendgemaakt dat Jak Crawford de line-up in de Formule 3 completeert. De Red Bull-protegé gaat daar een team vormen met Ollie Bearman en Arthur Leclerc, die allebei lid zijn van de Ferrari Driver Academy. De 16-jarige Crawford komt over van Hitech Grand Prix, waarmee hij in 2021 met een podium en 45 punten als dertiende eindigde in de stand. Prema pakte afgelopen seizoen de rijderstitels in zowel het FIA F2 als het F3 en won ook de teamstitel in de Formule 2. In de lagere klasse moest die eer gelaten worden aan rivaal Trident.

Red Bull heeft komend seizoen liefst vijf talenten in de Formule 2 rijden: Jehan Daruvala, Dennis Hauger, Juri Vips, Liam Lawson en Ayumu Iwasa, die de overstap maakt vanuit de Formule 3. F3-vicekampioen Jack Doohan, die dit jaar voor Virtuosi uitkomt in de F2, lijkt uit het talentenprogramma gegooid te zijn. Lawson verkast van Carlin naar Hitech, waar Vips voor een tweede seizoen aanblijft.

Hauger zei over zijn promotie: “Ik ben blij in 2022 samen te blijven werken met Prema. We hebben in 2021 een goed jaar gehad met geweldig teamwork en ik heb ervan genoten. Ik ben ongelofelijk blij dat ze in me blijven geloven. Ik kijk ernaar uit om het harde werk op het circuit om te zetten in resultaten.”