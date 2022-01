Symonds: Introductie van duurzame brandstof eerst in F2 en F3

Komend seizoen rijdt de Formule 1 met de E10-brandstof al met een ander soort dan de afgelopen jaren. Dit type brandstof bestaat voor 90 procent uit fossiele brandstoffen en voor 10 procent uit ethanol. Echter ligt er op dit vlak nog voldoende ruimte voor vergroening en dus probeert de koningsklasse vanaf 2026 een schone brandstof te introduceren. De ontwikkeling hiervan is geen eenvoudige klus, waardoor de Formule 1 diens opstapklassen gaat gebruiken om te experimenteren. De reden is dat de F1 te maken heeft met verschillende motoren en brandstofleveranciers. In de Formule 2 en Formule 3 is dit per klasse gelijk.

"De klus hoeft dan eerst maar een keer geklaard te worden en niet meteen perfect", sprak Symonds tijdens een lezing voor diverse studenten van de Cranfield University. Met Mercedes, Red Bull [voorheen Honda], Alpine [Renault] en Ferrari kent de Formule 1 vier verschillende motorfabrikanten. Deze maken allen gebruik van diverse brandstofleveranciers. Dit zorgt ervoor dat de F1 tegen een aantal hobbels aanloopt. "Er moet geen brandstof ontwikkeld worden die voordeel geeft aan een bepaalde motor. Daar komt bij dat we een met miljoen liter per jaar een redelijke hoeveelheid brandstof nodig hebben. Deze hoeveelheid klinkt niet als heel veel, maar het is te veel om te ontwikkelen in het laboratorium en niet genoeg om te produceren in een centrale."

De 68-jarige ingenieur merkt op dat er diverse proefcentrales gebouwd worden in de komende jaren. De Formule 1 wil er vanaf 2023 in ieder geval bij twee betrokken zijn. Symonds vindt het belangrijk dat de F1 hier mee bezig is en hamert erop dat het proces van de ontwikkeling correct moet zijn. "Wij doen ons niet milieubewuster voor dan we daadwerkelijk zijn", vervolgt de Engelsman. "Wij geloven dat een geavanceerde duurzame brandstof kan bijdragen aan onze weg naar elektrificatie. Daar komt bij dat wij de verbeterde brandstof ook relevant willen maken voor normale auto's. Wij willen een brandstof introduceren die een lage verbrandingswaarde heeft, die toegepast kan worden in de miljarden voertuigen die tegenwoordig op de weg rijden. Daarbij willen we gebruikmaken van de infrastructuur die we hebben."

Volgens de voormalig werknemer van onder meer Benetton, Renault en Williams streeft de Formule 1 naar trotse fans. "Mensen moeten zich niet schamen om fan te zijn. Als wij minder ons best doen om over te stappen naar betere brandstoffen, dan beginnen mensen ons te bekritiseren. Dat is overigens terecht. Het is een belangrijk onderdeel van onze toekomstvisie."

In 2026 worden er diverse veranderingen doorgevoerd aan de power unit. Op deze manier hoopt de Formule 1 nieuwe fabrikanten aan te trekken. De Volkswagen Group heeft al diverse gesprekken gehad en een toetreding van Porsche en Audi in 2026 lijkt aanstaande. Onlangs werd bekend dat de twee merken er zelfs over denken om als fabrieksteam in te stappen.

