Hauger blijft MP Motorsport trouw in 2024, maar niet als Red Bull-junior

Dennis Hauger was dit seizoen al goed voor twee zeges en heeft met nog één raceweekend - Abu Dhabi - te gaan de achtste plaats in het F2-kampioenschap in handen. De Noorse MP Motorsport-coureur is daarmee de derde van de maar liefst zes Red Bull-juniors in de opstapklasse van de Formule 1. Ayumu Iwasa en Enzo Fittipaldi zijn namelijk op P3 en P5 terug te vinden. Hauger krijgt volgend jaar Franco Colapinto naast zich als teamgenoot bij het Nederlandse team voor wat zijn derde seizoen wordt.

"Ik ben heel blij dat ik bij MP Motorsport kan blijven voor nog een seizoen in de Formule 2", reageert Hauger op het goede nieuws. "De nieuwe F2-auto winnend afstellen is een uitdaging waar ik enorm naar uitkijk. Daarbij kunnen we voortbouwen op de ervaring die we al samenwerkend in 2023 hebben opgedaan. Daarnaast verwelkom ik Franco graag als mijn nieuwe teamgenoot. Het mooie is dat ook hij een bekend gezicht is voor MP – en dat kan alleen maar in ons voordeel zijn, zeker in de winterperiode waarin we overstappen op de nieuwe auto."

Voor Hauger zit er echter ook nog een wat minder positieve noot aan vast. Dit jaar vertegenwoordigde de 20-jarige coureur uit Oslo namelijk nog de Red Bull-kleuren als talent van het opleidingsteam, maar dat is volgend jaar niet meer het geval. Dat liet Red Bull-adviseur Helmut Marko namelijk weten tegen Motorsport.com toen gevraagd werd of Hauger dan geen Red Bull-junior meer is. "Exact, dat klopt." Gevraagd waarom dat zo is, maakte de Oostenrijker heel duidelijk: "Het is zijn tweede jaar in de Formule 2 en kijk naar zijn resultaten, of [moeten we zeggen] non-resultaten..." Onlangs maakte Hauger zelf ook op sociale media bekend dat hij afscheid neemt van Red Bull.

Zodoende kent het Red Bull-opleidingsteam dus alvast één afvaller voor het seizoen 2024. Iemand die wel langer doorgaat als junior van de Oostenrijkse renstal, is Ayumu Iwasa. De Japanner is net als Hauger bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 2, maar hij zal daar in 2024 niet meer te vinden zijn. Iwasa wordt namelijk gelinkt aan Team Mugen in de Japanse Super Formula - hetzelfde team als Liam Lawson, die daar de tweede plaats behaalde. "Er komt binnen zeer afzienbare tijd een aankondiging in Japan en daar zullen we op wachten", onthulde Marko in gesprek met Motorsport.com. Op die manier hoopt Iwasa een stoeltje in de F1 te kunnen bemachtigen.

Lawson, die in 2024 doorgaat als reservecoureur van Red Bull Racing, kan nog een seizoen in de Super Formula rijden, maar dat lijkt onwaarschijnlijk. De 21-jarige Nieuw-Zeelander is namelijk een uitgebreid testprogramma beloofd voor 2024, wetende dat Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda al een zitje hebben bij AlphaTauri. Lawson gaat zich volgend jaar vooral richten op zijn taken als reserve- en simulatorcoureur, waarna een zitje in 2025 - gezien zijn invalbeurten - naar verwachting tot de mogelijkheden behoort.