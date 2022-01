Red Bull-protegé Iwasa met DAMS in FIA Formule 2

Iwasa beklom de afgelopen jaren razendsnel de internationale autosportladder. In 2019 maakte hij in Japan zijn debuut in de formulewagens na een succesvolle periode in karting. Het jaar erna domineerde hij het Frans Formule 4-kampioenschap en afgelopen seizoen kende hij een sterk debuutjaar in het FIA F3, waar hij op de Hungaroring een race won. Komend seizoen krijgt hij de kans om zijn talent in de kraamkamer van de Formule 1 te etaleren. De Japanner gaat rijden voor DAMS, het team waar in het verleden Red Bull-talenten Pierre Gasly en Carlos Sainz ook al voor reden.

Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko legt uit: “We zijn erg blij weer samen te gaan werken met DAMS. Ayumu is een jonge en veelbelovende Japanse coureur, waarvan we hopen dat hij de F1 gaat halen. Hij heeft afgelopen jaar in de F3 zijn talent bewezen, dus we hebben er vertrouwen in dat hij een succesvol Formule 2-seizoen kan neerzetten. We zijn benieuwd naar de ontwikkeling van Ayumu.”

De coureur in kwestie voegt toe: “Ik kijk zeer uit naar mijn eerste jaar in de F2 met DAMS. We werkten al samen tijdens de test in december. Daar heb ik veel geleerd over de auto en het team. We hebben veel data verzameld, wat we kunnen gebruiken tijdens de pre-season tests. Ik zal dit jaar een aantal nieuwe circuits moeten ontdekken. Dat wordt een uitdaging maar ik kijk ernaar uit.”