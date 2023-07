Het was op de Hungaroring flink opletten op de banden, met baantemperaturen die in de buurt van 50 graden kwamen. De meeste coureurs begonnen daarom op de medium band, alleen Roy Nissany waagde het op de zachte compound.

Dankzij het format van de sprintrace mocht Kush Maini, die zondag van P10 begint, van pole vertrekken voor de race die 28 ronden telde. De polesitter verremde zich in bocht 1, waar Dennis Hauger van P2 meteen doorschoot naar de leiding namens MP Motorsport. Maini moest vervolgens ook zijn tweede plaats afstaan aan Red Bull-junior Ayumu Iwasa. Kampioenschapsleider Frederik Vesti verloor een plek, wilde die weer terugpakken maar viel daardoor terug tot de tiende plaats, achter de polesitter van zondag, Jack Doohan. Richard Verschoor verloor vanaf de twaalfde startplek een positie aan Zane Maloney.

Na een start waarbij genoeg geduwd en getrokken werd, bleef het vooral kalm. Hauger voerde het tempo aan, Iwasa moest een gat van anderhalve seconde laten terwijl hij op zijn beurt een trein aanvoerde dat tot de nummer dertien, Verschoor, doorliep. Iedereen focuste zich op het managen van de banden om in de slotfase toe te kunnen slaan. De race leek zonder incidenten te verlopen, totdat Ralph Boschung in bocht 1 werd aangetikt door Clement Novalak. Het leidde tot een virtuele safety car met nog vijftien ronden te gaan, een moment dat Nissany aangreep om een pitstop te maken. Bij de herstart was Pourchaire scherp. Hij haalde Bearman in, al klonk de Brit niet blij met de actie van de Sauber-junior. Volgens hem haalde Pourchaire namelijk voor de hervatting van de race in.

Met tien ronden resterend werd het tempo langzaamaan opgevoerd, waarbij Hauger en Iwasa een gat hadden naar de trein geleid door Maini op de derde plek. Waar Iwasa het gat naar Hauger probeerde te dichten, stond Maini vol onder druk van Pourchaire. De Fransman zette zijn auto aan de binnenkant in bocht 1 en opende zo ook de deur voor Bearman, waardoor Maini terugviel tot de vijfde plek. Twee ronden later zette Pourchaire de deur in bocht 1 open en leek hij zich te laten verrassen door Bearman, die zo kon opschuiven naar de laatste podiumplek. In de laatste ronde ging het er stevig aan toe om de laatste punten, waarbij Jehan Daruvala Maini inhaalde om op te stomen naar de vijfde plek. Victor Martins zag zijn kans schoon om nog een extra punt te pakken, maar kwam niet voorbij aan Maini. Het laatste punt ging naar Isack Hadjar.

Iwasa had vooraan even het gat gedicht tot één seconde, maar Hauger reageerde door vervolgens ronde na ronde steeds harder weg te rijden om op dominante wijze de zege op te eisen. Iwasa mocht als nummer twee naar het podium terwijl Bearman zich als laatste man op het ereschavot voegde. Omdat kampioenschapsleider Vesti geen punten scoorde, liepen Pourchaire en Iwasa, de nummers twee en drie, juist enkele punten in. Voor Verschoor zat er niet meer in dan de dertiende plek in de sprintrace, waardoor hij op 75 punten en de zesde plaats blijft steken.

Uitslag sprintrace Formule 2 Hongarije