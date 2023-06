Na het opwarmen van de banden begonnen de Formule 2-coureurs aan hun eerste serieuze runs. De Braziliaan Enzo Fittipaldi stond meteen bovenaan de tijdenlijst met een 1.24.511, maar werd door Jack Doohan en Ayumu Iwasa snel naar de derde plek gedrukt. De Australiër was drie tienden rapper dan de Japanner en vier tienden dan Fittipaldi. Richard Verschoor vond zich in de beginfase terug op de voorlopig tiende startplek. Alleen Frederik Vesti en Oliver Bearman besloten iets langer te wachten. Zij meldden zich na de eerste runs van de overige twintig rijders op de baan voor hun kwalificatie.

Na precies tien minuten was het Doohan die leidde met een 1.24.078, voor nog steeds Iwasa, Fittipaldi, Dennis Hauger en Kush Maini. Hauger plande zijn tweede run slim en had de baan voor zich alleen in zijn tweede poging. De Noor noteerde snelle sectortijden en sprong met een 1.23.923 naar de voorlopige pole-position voor de hoofdrace. Bearman opende zijn kwalificatie met een vierde tijd. Door diverse verbeteringen voor hem gleed Verschoor terug naar P12.

De voorlopige polesitter vond het met nog tien minuten te gaan wel welletjes en sprong uit de auto. Het was de grote vraag of de snelste tijd van Hauger zou blijven staan. Dat gebeurde niet. Theo Pourchaire - die zich na de F2-kwalificatie moet melden bij de stewards vanwege het hinderen van Hauger - schoot naar P1, maar werd meteen een plekje naar beneden gedrukt door Fittipaldi met een 1.23.623. Verschoor verbeterde zich intussen naar de zevende plek.

In de slotfase namen de meeste F2-coureurs twee ronden de tijd om de nieuwe soft op te warmen. Iwasa ondernam als een eerste poging om de tijd van Fittipaldi af te pakken. Dat lukte hem niet. Hij klom naar voorlopig de tweede plek. Bearman noteerde intussen paarse sectortijden in zijn Prema. De Brit stoof met een 1.23.546 naar de snelste tijd. Doohan was snel onderweg, maar verloor een hoop tijd in de laatste sector en legde beslag op de derde plek, achter Fittipaldi. Verschoor noteerde de twaalfde tijd en start beide F2-wedstrijden vanaf die positie. Hauger begint zondag als zesde.

De F2-sprintrace start zaterdagmiddag om 14.15 uur. De hoofdrace van het weekend staat gepland voor zondagochtend 11.25 uur.

Uitslag Formule 2 Spanje - Kwalificatie