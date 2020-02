Matsushita completeert rijdersbezetting MP Motorsport in F2

Met Matsushita haalt MP Motorsport een ervaren kracht in huis. De 26-jarige coureur uit Tokio begint bij de renstal uit Westmaas namelijk aan zijn vijfde jaar in de laatste opstapklasse voor de Formule 1. Matsushita is tevens een bewezen racewinnaar. In de vier seizoenen die hij tot dusver heeft doorgebracht in de Formule 2 (en diens voorloper GP2) was Matsushita goed voor in totaal zes overwinningen. Daarnaast eindigde hij in nog acht andere races op het podium.

Van 2015 tot en met 2017 kwam Matsushita uit voor ART Grand Prix, waar hij achtereenvolgens een negende, elfde en zesde plaats behaalde in het eindklassement. In 2018 maakte hij een uitstapje naar de Japanse Super Formula, alvorens in 2019 zijn avontuur in de Formule 2 te hervatten bij Carlin en opnieuw zesde te worden in het kampioenschap. Dit jaar hoopt Matsushita met MP Motorsport voor de titel te kunnen gaan in de opstapklasse om zo voor 2020 een zitje in de Formule 1 af te kunnen dwingen, zo vertelde de Japanner in een exclusief interview met Motorsport.com.

"Ik vind het geweldig dat ik met MP een nieuwe aanval op het FIA F2-kampioenschap mag ondernemen", aldus Matsushita in een persbericht van het team. "Ik ben ervan overtuigd dat onze samenwerking een pakket gaat opleveren waarmee we al onze tegenstanders kunnen verrassen. Daarnaast hoop ik dat Felipe me met zijn snelheid aanspoort om het beste uit mezelf te halen, zodat ik meer overwinningen kan toevoegen aan mijn F2-palmares."

Matsushita wordt dus de teamgenoot van Felipe Drugovich, die dit jaar zijn debuut maakt in de Formule 2. Net als Matsushita was de 19-jarige Braziliaan vorig jaar actief voor Carlin, maar dan in de Formule 3. Drugovich eindigde alleen in Hongarije in de punten, nadat hij in 2018 nog kampioen was geworden in de MRF Challenge, Euroformula Open en Spaanse Formule 3.

MP Motorsport-teammanager Sander Dorsman is blij met zijn rijderskoppel voor het F2-seizoen 2020. "Het is geweldig nieuws dat Nobu zich in 2020 bij ons team voegt", laat Dorsman weten. "In de afgelopen seizoenen kon je altijd op hem rekenen in de strijd om punten en zeges. Ik ben er zeker van dat het team zal gedijen bij zijn ervaring. Hij heeft tot nu toe in elk F2-seizoen minstens één overwinning geboekt en ik hoop natuurlijk van harte dat deze trend zich in 2020 voortzet! Ook kan Nobu een mooie maatstaf zijn voor Felipe.”

Vorig jaar vormden Jordan King en Mahaveer Raghunathan nog het rijderspaar van MP Motorsport in de Formule 2. Terwijl de Brit twee keer op het podium eindigde met het Nederlandse team, reed de Indiër zich op een heel andere manier in de kijker: hij verzamelde tot twee keer toe genoeg strafpunten om voor een evenement geschorst te worden. De tweede keer hoefde hij zijn schorsing echter niet uit te dienen, omdat hij de ban opliep toen het laatste raceweekend in Abu Dhabi al onderweg was en in de Formule 2 strafpunten aan het einde van het seizoen worden kwijtgescholden.