MP-teambaas na dubbelzege: "Einde groeispurt nog niet in zicht"

Jullie hebben afgelopen weekend beide Formule 2-races gewonnen. Deze dubbel zagen we even niet aankomen, maar jullie zelf waarschijnlijk ook niet, of wel?

“Eigenlijk wel! Haha, nee hoor. Ik zag dat Bruno Michel [de CEO van het kampioenschap] ergens had gezegd dat het niet heel vaak voorkomt dat een team twee zeges boekt in één weekend. Nee, het was een mooi weekend. En het is ook iets waar we wel aan kunnen wennen!”

Hoe hebben jullie het gevierd op zondagavond?

“Niet extreem, grappig genoeg. We hadden een vlucht om vijf uur, dus het was rennen en vliegen om die te halen. En maandag was gewoon weer een dag in de werkplaats en waren we alweer druk met de voorbereidingen op het volgende raceweekend. Er is dus weinig tijd geweest om ervan te genieten en er even goed op terug te kijken. Het is een intense periode, aangezien de volgende triple-header alweer voor de deur staat. We hebben dus niet aan de lampen gehangen! Dat zat er niet in dit keer...”

Op zaterdag kwam de safety car op een perfect moment voor Nobu, maar dan nog is het natuurlijk wel aan het team en de coureur om de klus te klaren. En datzelfde geldt voor zondag. Je staat dankzij de reversed grid dan wel op de eerste rij, maar om te winnen moest Felipe nog wel eerst aan kop zien te komen. In hoeverre vallen deze overwinningen toe te schrijven aan de omstandigheden en in hoeverre aan het team en de coureur?

“Dat is altijd moeilijk om te zeggen, maar ik denk dat we het hele weekend gewoon een goede auto hebben gehad. Natuurlijk kwam de safety car voor Nobu op precies het goede moment. We stonden al klaar voor een pitstop voor hem, dus dat was perfecte timing. Aan de andere kant heeft hij er zelf nog wel wat voor moeten doen, aangezien hij na zijn bandenwissel als derde terug de baan opkwam. Hij had een fantastische inhaalactie op Callum Ilott en maakte een goede move op Yuki Tsunoda. Tot dat moment reed Felipe [Drugovich, teamgenoot] overigens ook een steengoede race. Zonder de safety car had hij minimaal op het podium gestaan. Dus of de safety car er nu wel of niet was geweest, we waren sowieso aan een sterke wedstrijd bezig. En zondag opnieuw. Felipe ging bij de start meteen naar de leiding en heeft die race eigenlijk gewoon gedomineerd. Zijn overwinning is geen seconde in gevaar geweest.”

Nobuharu Matsushita viert zijn overwinning in de hoofrace. Foto: Andrew Hone / Motorsport Images

Jullie lijken dit jaar als team over de gehele linie een goede stap te hebben gemaakt. Wat is de voornaamste reden dat MP Motorsport dit jaar beter draait?

“We hebben afgelopen winter wat dingen geherstructureerd en ik denk dat we daar nu de vruchten van plukken. Dat is wat je nu waarschijnlijk ziet. We hebben wat mensen op andere plekken gezet, ook bij het F3-team, en soms werkt het dan gewoon stukken beter. We hebben daarmee echt een stap gemaakt. Maar ik ben blij dat het al zo snel zichtbaar is en dat het de buitenwereld ook is opgevallen. Dat betekent dat het niet allemaal voor niets is geweest. En ik denk dat we ook nog niet aan het einde van onze groeispurt zijn.”

Het gaat dit jaar weliswaar beter, maar Nobu wilde eigenlijk een gooi naar de titel doen. Dat lijkt inmiddels een lastig verhaal. Zijn overwinning in de hoofdrace in Barcelona was zijn eerste van het seizoen. Hoe vind je dat Nobu het tot dusverre doet?

“Ik denk dat een hoop ervaren rotten in de Formule 2 het dit jaar moeilijk hebben. Niet alleen Nobu, maar ook een paar anderen. Misschien heeft te maken met de introductie van de nieuwe specificatie banden. Het is daarop toch net even wat anders dan de ervaren rijders in dit kampioenschap gewend zijn. Het is voor hen mogelijk wat moeilijker omschakelen dan voor, laten we zeggen, een talentvolle rookie die zonder bagage in deze klasse stapt. Ik denk dit voor Nobu en voor een paar andere rijders een reden is geweest dat de start van het kampioenschap anders verlopen is dan ze hadden verwacht. De eerste paar races vielen dus tegen, maar dan is het natuurlijk aan zowel hem als ons om ervoor te zorgen dat we op snelheid komen. In dat opzicht is het goed dat we nu een solide weekend achter de rug hebben. Je kan zeggen dat we geluk hebben gehad met de safety car, maar ik denk dat hij daarvoor ook al een solide job deed in de race en dat hij op zondag ook gewoon weer een goede wedstrijd heeft gereden. Ik hoop dat we het momentum dat we in Barcelona met Nobu hebben gepakt de komende races kunnen vasthouden. En dat moet ook, heel simpel.”

Felipe behaalde tot op heden twee sprintrace-overwinningen en scoorde tijdens het eerste weekend op Silverstone de eerste pole-position voor MP Motorsport in de Formule 2. Wat vind je van zijn prestaties?

“Ik denk dat hij een van de verrassingen van het Formule 2-seizoen 2020 is, en dat is natuurlijk super. Ik moet heel eerlijk zeggen dat we hem niet zozeer op basis van zijn prestaties van vorig jaar hebben binnengehaald. Hij had het vorig jaar immers niet makkelijk in de Formule 3. Maar als je wat verder terugkijkt en ziet wat hij gedaan heeft in de Formule 4 en Euroformula Open, dan weet je dat hij een talentvolle rijder is en dat hij over een hoop potentieel beschikt. Dat heeft voor ons wel echt meegewogen bij onze beslissing om hem te nemen. Eind vorig jaar deed hij een zeer goede job tijdens de testdagen in Abu Dhabi en tijdens de wintertests in Bahrein deed hij het opnieuw erg goed. Dan is het natuurlijk altijd nog even afwachten hoe het in het echt gaat, als het seizoen begint, maar hij zet supersolide prestaties neer en draait tot op heden gewoon een fantastisch seizoen. Ik moet hem daarvoor complimenteren. Daarnaast past hij qua persoonlijkheid uitstekend in het team, dus we zijn op alle fronten heel blij met hem.”

Hij heeft het in zich om de volgende Braziliaanse Formule 1-coureur te worden?

“Dat is zo’n moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik kreeg precies dezelfde vraag ook toen Sergio Sette Camara bij ons reed en zijn eerste overwinning in de Formule 2 had behaald. Ik gun het hem van harte, heel simpel, maar het heeft ook te maken met hoe hij zich dit jaar en volgend seizoen verder ontwikkelt en welke kansen er zich aandienen. Het zou voor ons natuurlijk ook een geweldig stap zijn, als een rijder die via ons de Formule 2 is binnengekomen, in de Formule 1 terechtkomt. Dat is voor elk team natuurlijk fantastisch. We hopen het van harte. Desalniettemin is hij nog maar een rookie in de F2. Hij verdient tijd om zichzelf verder te ontwikkelen, voordat dit allemaal echt aan de orde is.”

Felipe Drugovich won de sprintrace in Barcelona. Foto: FIA Formula 2

Dan nog even over de Formule 3. Daar gaat het ook zeker niet onaardig. Richard Verschoor laat zich goed zien in de races en pakt regelmatig punten, en Bent Viscaal is al tweemaal als eerste aan de finish gekomen, al werd hij de eerste keer door een dubbele tijdstraf ver naar achteren geworpen. Laten we het eerst even over Bent hebben. Ben je verrast dat hij het dit jaar zo goed doet?

“Niet helemaal. Het is een beetje hetzelfde verhaal als met Felipe. Bent had vorig jaar ook een dramatisch seizoen in de Formule 3 [bij HWA]. Maar hij heeft eerder voor ons gereden in de Formule 4 en dat jaar zat hij zijn teamgenoot Christian Lundgaard [een Renault-junior] altijd behoorlijk op de huid. We wisten dat hij wat snelheid betreft niet heel veel onderdeed voor Lundgaard. Daarom verraste het ons dat hij vorig jaar zo ver van de pace zat. In de post-season test die hij vorig jaar bij ons deed in Valencia, zagen we echter dat de snelheid er gewoon was. En voor hem was het goed om weer even bevestigd te hebben dat hij het nog steeds in zich heeft. Er was een goede klik en zo kwamen we tot een deal voor dit seizoen. De eerste twee races op de Red Bull Ring heeft hij een beetje pech gehad in de kwalificaties en afgelopen weekend in Barcelona had hij ook weer wat last van verkeer. Dat had gewoon een tijd in de top-tien moeten zijn. En hij heeft laten zien dat als hij in de top-tien start, hij podiums kan pakken en races kan winnen. Het voornaamste verbeterpunt is dus dat we constanter worden in de kwalificatie. Daar moeten we nog aan werken. Maar als hij eenmaal van een goede plek start, levert hij. Dat heeft hij bewezen.”

Richard hoopte na zijn zege in de Grand Prix van Macau voor het kampioenschap mee te doen. We zien hem regelmatig voorin, maar de titel lijkt er niet in te zitten. Waar ligt dat aan?

“Ook hier is het verhaal dat we constanter moeten zijn in de kwalificatie. Afgelopen zondag werd hij vanaf P2 een beetje gepiepeld bij de start, waarna hij vierde lag. En vervolgens was het treintje rijden naar de finish. Hij heeft zeker geen slecht seizoen, maar we moeten nog een stapje zetten. We zitten telkens in de punten, maar het zou fijner zijn als we constant op het podium staan, want dan doe je mee voor het kampioenschap. Dat stapje moeten we nog maken.”

Je zei eerder dat het team in een groeispurt zit en dat het einde daarvan nog niet in zicht is. Wat kunnen we nog verwachten van MP voor het einde van het seizoen?

“Nou, het lastige is dat we wijzigingen hebben aangebracht in de organisatie, maar door al die back-to-back races heel weinig tijd hebben voor reflectie. En van nu tot het eind van het Formule 3-seizoen zit eigenlijk maar vier weken. Ik verwacht dan ook geen wonderen in de resterende weekenden, maar we kijken natuurlijk ook naar de wat langere termijn. We hebben in elk geval de intentie om als team nog een paar stappen te zetten.”

En uiteindelijk een team te worden dat voor de titels mee kan doen.

“Zeker. Maar goed, dat zullen onze negen collega’s in het kampioenschap ook zeggen. We werken daar echter hard aan en dat blijven we doen.”