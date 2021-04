De Grand Prix van Bahrein van vorige week was de eerste Formule 1-race met een Japanse deelnemer sinds 2014, toen Kamui Kobayashi zijn laatste race reed in dienst van Caterham. Nu was de eer weggelegd voor Honda-junior Yuki Tsunoda, die daardoor de eerste F1-coureur werd die in 2000 of daarna werd geboren. Enkele jaren geleden leek voormalig Honda-junior Nobuharu Matsushita de Japanse droogte in de koningsklasse van de autosport ten einde te moeten brengen, maar na vijf seizoenen in de Formule 2 tekende hij afgelopen winter een contract als fabriekscoureur van Nissan in de Japanse Super GT. Vorig seizoen reden beide Japanners samen in de Formule 2 en Matsushita tipt zijn landgenoot voor een ‘geweldig debuutseizoen’ in de F1 in 2021.

“Het goede aan Tsunoda is denk ik dat het hem niet uitmaakt”, vertelde hij aan Motorsport.com over de grootste kracht van de coureur Tsunoda. “Als hij een fout maakt, dan gaat hij gewoon verder. Dat is heel belangrijk. De meeste mensen denken ‘de volgende keer kan ik geen fout maken’ als ze een fout hebben gemaakt. Maar hij zegt ‘ik heb een fout gemaakt en ervan geleerd’, en hij gaat verder. Dat is zijn grote kwaliteit. AlphaTauri is behoorlijk competitief en zit makkelijk binnen de top-tien, dus ik denk dat hij een geweldig seizoen gaat beleven. En ik weet hoe snel Gasly is, ik heb [in 2015 en 2016] tegen hem geracet in de GP2. Laten we zien wat Tsunoda tegen hem kan uitrichten, daar kijk ik erg naar uit.”

Tsunoda heeft de internationale autosportladder snel beklommen. In 2018 reed hij nog in het Japanse Formule 4, waarna hij via de Formule 3 en de F2 in 2021 in de F1 belandde. Matsushita leerde Tsunoda in 2019 kennen en sindsdien heeft de AlphaTauri-coureur een enorme stap gezet. “In 2019 reed hij Formule 3 en dat was de eerste keer dat ik hem ontmoette. We reden samen in een race van de Euroformula Open [op de Hungaroring]. Toen was hij niet zo competitief en maakte hij redelijk wat fouten”, herinnert Matsushita zich. “Maar ik denk dat hij vorig jaar veel beter en kalmer is geworden bij Carlin. In de kwalificatie is hij zonder twijfel snel. In de race was hij in het begin vaak een beetje conservatief, waarna hij aan het einde pushte omdat hij nog banden over had. In de F1 moet je vanaf de start agressief zijn. Dat punt moet hij verbeteren, maar ik denk dat hij dat kan.”

VIDEO: Op ooghoogte meerijden met Tsunoda over Imola