Alesi van HWA naar MP Motorsport als vervanger van Matsushita

Alesi, de zoon van voormalig Formule 1-coureur Jean Alesi, is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen in het Formule 2-kampioenschap. Na vorig jaar zijn debuut te hebben gemaakt bij Trident, ging de Fransman dit jaar aan de slag bij HWA. Na met een zesde plek in Oostenrijk uitstekend aan het seizoen te zijn begonnen, bleven nieuwe puntenfinishes uit. De laatste drie raceweekenden van 2020 - komend weekend wordt er gereden in Rusland en daarna volgen nog twee weekenden in Bahrein - komt Alesi dus uit voor het Nederlandse MP.

“Ik ben super blij, opgewonden en op de eerste plaats gemotiveerd dat ik met MP kan gaan samenwerken en aan dit nieuwe avontuur in de Formule 2 kan beginnen”, reageert Alesi, die in de GP3 goed was voor acht podiumplaatsen, waaronder vier sprintrace-overwinningen. “Ik kijk dan ook heel erg uit naar Sochi en kan niet wachten om in de auto te stappen en te beginnen.”

Wat Matsushita gaat doen, is nog niet bekend. De 26-jarige Japanner was bij MP bezig aan zijn vijfde jaar in de laatste opstapklasse voor de Formule 1. Hij behaalde dit seizoen een indrukwekkende overwinning in de hoofdrace in Barcelona, nadat hij als achttiende aan die wedstrijd was begonnen, en sloot nog vijf andere Formule 2-races in de punten af, waardoor hij op dit moment nog twaalfde staat in het kampioenschap, dat wordt aangevoerd door Mick Schumacher. MP laat in het statement weten dat het team en Matsushita op goede voet uit elkaar zijn uitgegaan en dat beide partijen elkaar veel succes wensen voor de toekomst.