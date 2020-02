Interview: Matsushita wil met MP Motorsport meedoen voor F2-titel

Veel heeft hij nog niet van ons land gezien, als Matsushita boven in een kantoortje bij Motorsport.com aanschuift voor een interview. “Alleen het treinstation”, lacht de Formule 2-coureur, die nog niet eerder in Nederland is geweest, vriendelijk. Het is een zachte winterdag en in de fabriek van MP Motorsport is het prima toeven, maar de momenteel in Italië woonachtige Japanner moet duidelijk nog even wennen aan het Nederlandse weer: de sjaal is sinds hij binnen is niet af geweest.

Matsushita heeft al een behoorlijke carrière in de juniorklassen achter de rug. In 2014 schreef hij het Japans Formule 3-kampioenschap op zijn naam, waarna hij met steun van Honda naar Europa verkaste om in de GP2 te gaan rijden. Datzelfde jaar keerde het Japanse merk terug in de Formule 1 als motorleverancier van McLaren, waardoor hij in 2016 als ontwikkelingsrijder mee kon kijken bij dat team. Op de baan werden zo nu en dan aardige resultaten behaald, maar het lukte het Matsushita nog niet om in het kampioenschap een rol van betekenis te spelen. Na drie seizoenen bij ART Grand Prix in de GP2/Formule 2 keerde hij terug naar Japan om mee te doen aan de Super Formula. Vorig jaar maakte hij echter bij Carlin zijn rentree in de F2 om twee overwinningen te boeken en zesde te worden in het kampioenschap. En dit jaar moet er met MP Motorsport dus voor de titel gevochten worden.

Een vijfde seizoen in de Formule 2 had overigens niet de voorkeur van Honda. “Honda bood me eind vorig jaar een zitje in de Super Formula en Super GT aan voor dit jaar”, doet Matsushita, die in december zelfs nog een test afwerkte in de Super Formula, uit de doeken. “Maar het is nog steeds mijn doel om in de Formule 1 te komen”, licht hij zijn beslissing om in de Formule 2 te blijven toe. “Het wordt mijn vijfde seizoen in de Formule 2, maar ik ben er klaar voor om elke race voor de zege mee te doen en voor het kampioenschap te vechten. Ik denk dat ik dat eerder nog niet was, al ging het vorig jaar niet onaardig bij Carlin. Ik had in een paar races een beetje pech en denk dat ik zonder die tegenslagen nog wel wat hoger was geëindigd in het kampioenschap, wat ook beter was geweest met het oog op het behalen van een superlicentie, die nodig is voor de Formule 1.”

Optimistisch over F1-toekomst met Honda

Dat Honda eind vorig jaar heeft besloten om langer door te gaan in de Formule 1, stemt Matsushita optimistisch over zijn kansen om als coureur in de koningsklasse terecht te komen. “Als ik het dit jaar heel goed doe bij MP, dan is er een kans dat ik mijn Formule 1-droom kan verwezenlijken", denkt Matsushita. "Er is op het moment geen enkele garantie als het gaat om een zitje in de Formule 1, maar als ik het niet probeer, wordt het sowieso niets. Ik vind dat ik ervoor moet blijven gaan. Dat is ook de voornaamste reden waarom ik besloten heb om in de Formule 2 te blijven.” Het aanbod van Honda om in de Super Formula en Super GT te gaan rijden, werd dus afgeslagen. Matsushita: “Dat was zeker een lastige beslissing. Maar gelukkig heb ik enkele sponsors gevonden waardoor ik bij MP aan de slag kan.”

Matsushita werd afgelopen winter door meerdere Formule 2-teams benaderd, maar koos dus voor MP Motorsport. Ondanks dat de Nederlandse formatie tot op heden nog geen F2-kampioenschap heeft gewonnen, is de Japanner optimistisch over zijn titelkansen. “Ik denk dat het team deze winter een stap gemaakt heeft door een paar wijzigingen aan te brengen in de organisatie”, vertelt Matsushita over zijn keuze voor MP. Zo heeft de renstal zich versterkt met de engineer waarmee Matsushita vorig jaar nog samenwerkte bij Carlin. “Ik heb een zeer goede band met hem. We werkten vorig jaar erg goed samen en hebben er vertrouwen in dat we samen voor het kampioenschap kunnen gaan.” Volgens Matsushita moet het belang van de engineer niet worden onderschat in de Formule 2. “Zoals je weet, draait het in de F2 vooral om de banden. En het goed kunnen managen van de banden hangt niet alleen af van de coureur. Je analyseert de data samen met je engineer en vervolgens pas je de auto aan, als dat nodig is. Om die reden is de engineer heel belangrijk. Mijn engineer is iemand met ervaring. Ik denk dat het team en ik veel profijt zullen hebben van zijn aanwezigheid.”

MP Motorsport heeft potentie

Kort voor het interview heeft Matsushita een rondleiding door de fabriek gekregen van teambaas Sander Dorsman. “De mensen hier zijn erg aardig en Sander is een goede vent. Het klopt dat MP nog geen Formule 2-kampioenschap heeft gewonnen, maar de potentie is er. Ik voel het. Naast mijn engineer komt er overigens ook nog een andere nieuwe engineer, dus het is bijna een nieuw team”, aldus Matsushita. De coureur uit Tokio stelt dat zijn inmiddels ruime ervaring in de Formule 2 dit jaar ook van grote waarde is, omdat de raceklasse overstapt naar een nieuw formaat banden. “Dat wordt voor iedereen wel een uitdaging”, zegt Matsushita over de introductie van de 18 inch-banden. “Maar een Pirelli blijft uiteindelijk een Pirelli. De eigenschappen van de band zullen niet enorm veranderen. Om die reden is het goed voor een team om er een ervaren coureur bij te hebben.”

“Ik voel dat ik er klaar voor ben om voor het kampioenschap te vechten”, herhaalt Matsushita. “Een ander doel dat ik dit jaar voor mezelf heb, is om constanter te zijn in de races. Als het niet lukt om een wedstrijd te winnen, is het zaak om een in zo goed mogelijke positie te blijven en op die manier alsnog veel punten te scoren. Ook als het wat moeizamer gaat in een race, moet je zo hoog mogelijk finishen en punten pakken. Dat hoop ik dit jaar voor elkaar te krijgen. Vorig jaar slaagde ik daar niet in. Ik maakte een paar fouten en had mechanische problemen, met name aan het begin van het seizoen. Zonder die dingen zou het een zeer goed jaar zijn geweest. Maar mijn prestaties waren vrij goed bij Carlin en ik heb goede hoop dat het dit jaar bij MP nog beter zal gaan.”

Uiteindelijk moet er dus in de Formule 1 worden gereden. Matsushita: “Daar droom ik al sinds mijn vierde van. En nu Honda actief is in de Formule 1, ligt er een kans voor Japanse coureurs. Zonder Honda zou het moeilijk zijn geweest, maar Honda doet mee en ik ben ook nog een Honda-coureur. En ook al is de kans dat ik in de Formule 1 kom maar één procent, dan nog zou ik ervoor gaan.” Toro Rosso-teambaas Franz Tost heeft eerder al eens aangegeven open te staan voor de komst van een Honda-talent. Matsushita heeft er vertrouwen in dat hij overwogen wordt, mocht er daadwerkelijk een plek voor een Honda-rijder beschikbaar komen bij het team uit Faenza. “Dat is mijn doel. Wat ik daarvoor moet doen, is simpel: ik moet een goed seizoen draaien bij MP Motorsport. Idealiter win ik het kampioenschap, maar op zijn minst pak ik de punten die nodig zijn om een superlicentie te verkrijgen." Matsushita is naar eigen zeggen klaar voor de stap naar de Formule 1. "Maar ik heb het niet allemaal in eigen hand. Er spelen uiteraard heel veel factoren een rol, maar ik zal mijn uiterste best doen om er te komen.”

Voor een superlicentie moet Matsushita bij de eerste vier in het kampioenschap eindigen. “Klopt, maar de top-vier is absoluut het minimale wat ik dit jaar wil bereiken in de Formule 2. Ik doe ook niet mee om vierde of vijfde te worden in een kampioenschap, ik doe mee om te winnen." Om met MP Motorsport de titel in de F2 te pakken, lijkt Matsushita erg bijzonder. "Ze hebben al een tijdje geen race meer gewonnen en hebben tot dusver nog geen F2-titel veroverd. Als ik degene kan zijn die ze kan helpen om dit alles voor elkaar te krijgen, dan zou dat fantastisch zijn.”

MP Motorsport trok eind vorig jaar de aandacht door met Richard Verschoor de prestigieuze Grand Prix van Macau te winnen. Of dit nog een rol heeft gespeeld bij zijn besluit om bij het team uit Westmaas te tekenen? Matsushita zegt van wel. “De overwinning in Macau gebeurde vlak voordat we met MP Motorsport in gesprek gingen. Ik was erg onder de indruk van wat ze daar hebben gepresteerd. Natuurlijk gaat het in zo’n race niet alleen om het team maar ook om de coureur. Die moet ook van hoog niveau zijn. Maar het was zeker iets wat in mijn achterhoofd speelde toen ik een besluit moest nemen, absoluut.”