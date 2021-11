Zorgen bij GPDA na ongelukken met sausage kerbs

Tijdens het Amerikaanse Grand Prix-weekend in Austin vorige maand liepen Formule 4-rijder Christian Weir en W Series-coureur Abbie Eaton een wervelfractuur op nadat ze over de sausage kerbs waren gereden. De harde, smalle platen zijn geïntroduceerd om het overschrijden van de baangrenzen te voorkomen. In Austin waren er nog meer incidenten en uiteindelijk werden die in bocht 2 voor de Grand Prix verwijderd. Dat Kimi Raikkonen daar in de race wijd ging en Fernando Alonso wist te passeren, leidde vervolgens weer tot een andere discussie.

Ook tijdens onder meer de Franse en Oostenrijkse Grand Prix was men niet blij met de 'gele broodjes'. Zo liepen de Red Bull van Max Verstappen en de Mercedes van Valtteri Bottas op Paul Ricard flinke schade op.

"Ik denk dat we van de sausage kerbs af moeten", zegt Aston Martin-coureur Sebastian Vettel tegen Motorsport.com. "De twee ongelukken [in Austin] waren onnodig. Ik heb liever een eindeloze discussie over track limits. Wellicht dat je er de ene keer blij mee bent, de andere keer niet. Maar daar wordt dan wel een oplossing voor gevonden. Het belangrijkste is dat we niet willen dat iemand zijn rug breekt."

"Ernstige blessures onacceptabel"

Williams-piloot George Russell is er vrij zeker van dat de sausage kerbs binnenkort weer op het menu staan van de GPDA-vergaderingen. "Dit is iets waar de F1 en de FIA echt naar moeten kijken", aldus de Brit tegenover Motorsport.com. "Zo was er ook nog een naar ongeluk in de Formula Regional, ik geloof in Monza. De GPDA zal er bij de FIA op aandringen dat er verbeteringen moeten komen. Ik weet niet precies wat de kwetsuren waren, maar een gebroken rug is onacceptabel."

Russell snapt dat er gestreefd wordt naar een perfecte wereld zonder overschrijding van track limits. "De sausage kerbs moeten daarbij helpen, maar als dit resulteert in heel ernstige blessures, dan is het onverantwoord. Er moet een betere oplossing komen. Geen beter compromis, maar een oplossing die niet gevaarlijk is."

FIA: per geval bekijken

Afgelopen weekend werden voor de Grand Prix van Mexico 'sausage kerbs' weggehaald in de eerste bocht. FIA's F1-racedirecteur Michael Masi laat weten dat de situatie per geval wordt bekeken. "Onze veiligheidsafdeling onderzoekt allerlei ongevallen. We gaan het de rest van het seizoen per bocht bekijken: waar liggen de sausage kerbs, hoe werken ze; het hele plaatje. Ze verschillen namelijk ook per circuit. In bocht 8 [in Mexico] was het simpel, gezien onder meer de snelheid in de bocht. Bij bocht 1 en 2 was het onvermijdelijk dat ze weg moesten. En dat gebeurde ook op donderdag."