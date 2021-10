De Britse schoot in de eerste race van het finaleweekend in bocht 15 net buiten de baan en reed vol over een van de zogenaamde ‘sausage kerbs’. Ze werd voor onderzoek naar het ziekenhuis afgevoerd, waar een inzakkingsfractuur werd geconstateerd. Eerder in het weekend vond op dezelfde plaats in het Amerikaanse Formule 4-kampioenschap eenzelfde incident plaats. De betreffende rijder liep daarbij ook een compressiefractuur op. Ook Fabienne Wohlwend werd in de openingsronde van race 2 gelanceerd over een van de kerbs. Deze werd voor de start van de Formule 1-race verwijderd.

Eaton liet via Instagram weten: “Wat een verschrikkelijk weekend. Ik ging wijd en reed over een van de enorme broodjes. Daardoor werd ik gelanceerd en liep ik in mijn T4 wervel een inzakkingsfractuur op. Niet ideaal! Ontdekte ook dat een van de F4-coureurs hetzelfde gebeurde en exact dezelfde blessure heeft. Belachelijk! Totaal onnodig.”

Eaton, ook bekend als testrijder van de Amazon-serie The Grand Tour, eindigde het seizoen als dertiende. De zesde plaats op de Red Bull Ring en Zandvoort waren haar beste resultaten.