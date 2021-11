F1 Tech: Wat zit er achter de vleugelproblemen van Red Bull?

Na de laatste vrije training op het Circuit of the Americas ontdekte Red Bull een haarscheurtje in de achtervleugel van de RB16B van Max Verstappen. Voor de start van de kwalificatie moesten de monteurs last minute nog flink aan de bak. In Mexico van hetzelfde laken een pak. Na schade opgelopen in de derde trainingssessie zagen we voor en zelfs tijdens de kwalificatie dat er flink gesleuteld werd aan beide Red Bulls. Verstappen en teamgenoot Sergio Perez werden met duidelijk zichtbare, tijdelijke aanpassingen de baan op gestuurd. De problemen werden verholpen met supersterk tape, voldoende om de kwalificatie af te kunnen werken. In de avond voor de race konden meer permanente veranderingen worden doorgevoerd.

Hoewel de vleugelproblemen tijdens twee opeenvolgende races kunnen duiden op een groter probleem met het element, lijkt het te gaan om twee volledig op zichzelf staande kwesties. We duiken dieper in de materie.

Het probleem in Austin

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Het hobbelige asfalt van het Circuit of the Americas leek de boosdoener voor de scheurtjes die in de onderste hoofdplaat van de achtervleugel verschenen. Het team moest een kijkoperatie uitvoeren en de vleugel verstevigen (rode pijlen) met ultrasterke ‘pleisters’. Dit laat maar weer eens zien hoe scherp de teams alle elementen van de wagen in de gaten moeten houden om mogelijke problemen te voorkomen. Het werpt ook de vraag op hoe ver de teams de grenzen verleggen om de prestaties te verbeteren, terwijl tegelijkertijd gezocht wordt naar duurzaamheid. Elke extra investering is vanwege het budgetplafond een nadeel.

Red Bull was in Austin niet het enige team dat problemen kende door de hobbels. Fernando Alonso viel in de race uit door een kapotte achtervleugel.

Achtervleugel Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Reparaties in Mexico

De problemen die zich in Mexico aandienden waren van een ander kaliber. Red Bull voerde in allerijl reparaties uit aan de rand van de bovenste flap (rode pijl) en de louvres van de endplate (blauwe pijl). Deze versie van de endplate maakt al langere tijd deel uit van het high downforce-arsenaal van Red Bull, maar werd niet eerder in Mexico ingezet. Het team kampte met wat kinderziekten tijdens het eerste gebruik, vermoedelijk ontstaan door de smalle verbinding tussen de endplate en de louvres.

Het Autodromo Hermanos Rodriguez vormt voor de wagens een pittige uitdaging. Er wordt gereden met maximale downforce, maar tegelijkertijd beschikt de baan over een zeer lang recht stuk waar hoge snelheden behaald worden. De maximale druk op de vleugel in Monaco, waar een dergelijke versie voor het laatst was gebruikt, is niet te vergelijken met de druk die het in Mexico te verduren krijgt. Bovendien zijn de krachten veel extremer tijdens het gebruik van DRS in Mexico.

Red Bull bevestigde in een eerder stadium al dat de problemen in Austin en Mexico geen verband met elkaar hielden. Teambaas Christian Horner zei over het euvel van afgelopen weekend: “Het was een heel ander deel van de vleugel. Dit hebben we niet eerder meegemaakt. De jongens hebben geweldig werk geleverd door een aanpassing door te voeren en de vleugels hebben dit weekend hun werk perfect gedaan.”

Red Bull Racing RB16B van Sergio Perez met een kapotte achtervleugel Foto: Giorgio Piola

Het probleem kwam na VT3 aan het licht, zo legt hij uit: “We zagen dat er een reparatie nodig was. Uit voorzorg hebben we veranderingen aan alle vleugels doorgevoerd die nog in onze pool zaten. De vleugels werden van beide wagens gehaald en we hebben de beste elementen uit de pool samengevoegd en op de auto’s geplaatst. Eerder in het weekend moesten we na de crash van Checo in P1 al een vleugel afschrijven.”

De verwachting is dat de problemen niet terugkeren tijdens de komende race in Brazilië.