Russell denkt niet aan Mercedes, maar aan P8 voor Williams

Het Williams-team staat momenteel op die achtste plek in het constructeurskampioenschap. Dat wil de legendarische renstal ook graag zo houden. Maar naaste rivaal Alfa Romeo wist in tegenstelling tot Williams het afgelopen weekend wel te scoren in de Grand Prix van Mexico. Het verschil in het voordeel van Williams bedraagt nu twaalf punten, met nog vier raceweekenden te gaan.

Russell staat al langere tijd onder contract bij Mercedes en mag na drie seizoen te zijn uitgeleend aan Williams in 2022 zijn kwaliteiten gaan tonen bij de fabrieksstal. De Brit neemt volgend jaar het plekje in van Valtteri Bottas, naast Lewis Hamilton. De transfer was dit seizoen een publiek geheim en werd in september officieel bekend gemaakt.

Met een dergelijke promotie kun je makkelijk gaan dromen en de focus op je huidige werk verliezen. Maar dat is volgens Russell niet aan de orde. "Uiteraard heb ik daar de laatste tijd veel vragen over gekregen, maar het zou onprofessioneel zijn om nu al met mijn hoofd bij Mercedes te zijn. Ik blijf alles geven in de resterende races, zoals ik altijd heb gedaan."

Alfa Romeo loopt in

De achtste plaats in het contstructeurskampioenschap is nog geen uitgemaakte zaak. Alfa Romeo was Williams in de eerste helft van het seizoen de baas. Een dubbele top-achtfinish in Hongarije voor Russell (P8) en Nicholas Latifi (P7) bracht Williams langszij. Daarna volgde een fraaie tweede plek van Russell in de verregende Belgische Grand Prix. Dat leverde weliswaar slechts halve punten op, maar betekende wel dat Williams in twee races maar liefst twintig punten had gescoord.

Dankzij twee achtste plaatsen van Kimi Raikkonen, in Rusland en Mexico, is het gat weer geslonken, naar twaalf punten: 23 tegenover 11. Bijna zat Antonio Giovinazzi in Mexico ook in de punten; de Italiaan werd elfde. En dat terwijl Williams er met lege handen achterbleef. Russell finishte zondag als zestiende, een plek voor Latifi.

"Ik ga er alles aan doen om de achtste plek in het kampioenschap te behouden", zegt Russell. "Alfa is nu vier punten ingelopen. Ik weet niet wat er met Antonio [Giovinazzi] is gebeurd [in de Grand Prix van Mexico], want beiden reden op een gegeven moment in de punten. Ons doel is om nog wat meer punten te pakken en ervoor te zorgen dat zij daarmee stoppen."