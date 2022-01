Brown: 2021 was succesvol, ondanks verliezen van plek aan Ferrari

De wederopstanding van McLaren in 2020, met onder meer twee podiums van Lando Norris en Carlos Sainz, leidde tot een derde plek bij de constructeurs. Afgelopen seizoen eindigden de Britten als vierde en moest het de derde positie afstaan aan het team van Ferrari. Ondanks een plekje verlies ziet Brown 2021 nog steeds als een mijlpaal voor de formatie uit Woking en dit komt niet alleen door de onverwachte overwinning van Daniel Ricciardo op Monza. De Australiër scoorde de eerste zege voor McLaren sinds negen jaar.

"Dit jaar wilden we het gat naar de top verder dichten en dat is gelukt. We hebben per wedstrijd meer punten gescoord, meer podiums gepakt dan het vorige seizoen, een een-tweetje gescoord op Monza en een pole-position gepakt in Rusland. Helaas zakten we terug naar de vierde plek, maar dat laat ook meteen de competitiviteit in de sport zien", vertelt Brown aan onder meer Motorsport.com, die opmerkt dat diverse doelstellingen het afgelopen seizoen werden behaald. "Onze pitstops zijn bijvoorbeeld echt flink verbeterd. Alle doelen die we onszelf aan het begin van het jaar hadden gesteld hebben we gehaald, behalve het winnen van het constructeurskampioenschap. Ik denk dat we kunnen terugkijken op een succesvol jaar. Hier moeten we op verder bouwen. Hopelijk kunnen we dan over een paar jaar meestrijden in het gevecht om het wereldkampioenschap."

Financiële injectie helpt McLaren weer op weg

Ook naast de baan werd de nodige stabiliteit gevonden. De McLaren Group haalde afgelopen zomer 550 miljoen Engelse pond aan nieuwe investeringen binnen, dit nadat het eerder tijdens de pandemie nog werd geteisterd door diverse financiële tegenslagen. McLaren verkocht begin dit jaar 15% procent aan de Amerikaanse investeerder MSP Sport Capital en deed tevens het McLaren Technology Centre van de hand. Tegelijkertijd sloot het Britse merk een deal waardoor het gebruik kon blijven maken van de fabriek. De financiële opkikker zorgt ervoor dat McLaren maximaal gebruik kan maken van het budgetplafond en kan investeren in de verouderde infrastructuur. Momenteel is de bouw van een nieuwe windtunnel een van de upgrades bij de renstal. McLaren zal pas op langere termijn echt de vruchten gaan plukken van het nieuwe investeringsplan.

"Ik denk dat we in alle opzichten goed op weg zijn", vervolgt Brown. "Alle mensen zitten op de juiste plaats, zijn toegewijd en hebben getekend voor de lange termijn. Of het nou gaat om coureurs, teambazen, engineers of ontwerpers. Ik ben zeer blij met onze mensen en dat is belangrijk. Verder zijn alle financiële tegenslagen van vorig jaar opgelost. We zetten nu alle middelen ingezet om onze technische infrastructuur bij te werken. Daarbij gaan we goed om met het budgetplafond, hebben we nieuwe vrachtwagens en is er een spiksplinternieuwe simulator op komst. Er zitten veel investeringen aan te komen, dus op financieel vlak zijn we gezond. Op de baan gaan we op dezelfde manier verder, totdat we onze nieuwe infrastructuur op orde hebben. Dit zal echter tot het 2024-seizoen niet het geval zijn, want onze nieuwe windtunnel is pas over achttien maanden helemaal klaar. Dan is ook het moment om te starten met de ontwikkeling van de auto voor 2024. Tot die tijd doen we ons best met wat we hebben, pas na [2023] hebben we echt alles wat we nodig hebben."

Lees meer Formule 1-nieuws: Organisatie GP Miami deelt nieuwe beelden van aanleg F1-circuit