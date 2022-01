LIVE: Virtuele 24 uur van Le Mans met Max Verstappen

In het coronajaar 2020 sloegen Motorsport Games en de Automobile Club de l’Ouest (ACO) de handen ineen en organiseerden de virtuele 24 uur van Le Mans. Het bijzondere aan dit evenement is dat internationale coureurs een team vormen met de beste esporters. Elk team bestaat uit twee ‘echte’ coureurs en twee simracers. Met vijftig teams en tweehonderd deelnemers staat een ijzersterk veld met het beste uit twee werelden aan de start.

De deelnemerslijst voor de editie van 2022 is opnieuw ijzersterk. De meeste aandacht zal uitgaan naar kersvers Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen, die ook in de virtuele wereld razendsnel is. Hij vormt bij Team Redline een team met IndyCar-coureur Felix Rosenqvist en simmers Atze Kerkhof en Max Benecke. De tweede inschrijving van Redline met Oliver Rowland, Felipe Drugovich, Jeffrey Rietveld en Michal Smidl mag er ook zijn.

Daarnaast staat ook IndyCar-kampioen Alex Palou aan het vertrek, evenals voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya. De Colombiaan vormt opnieuw een team met zijn zoon Sebastian. F1 Esports Series Pro-kampioen Jarno Opmeer, DTM-coureur Dani Juncadella en W Series-coureur Beitske Visser.

Daarnaast staan er nog heel wat andere snelle Nederlanders aan de start. Bent Viscaal, Job van Uitert en simmers Isaac Gillissen en Bono Huis komen uit in de LMP2-klasse. In de GT's vinden we Rudy van Buren en Loek Hartog terug bij de Pro's, met daarnaast simracers Jordy Zwiers, Bram Beelen, Kevin van Dooren, Liam de Waal, Mack Bakkum en Yuri Kasdorp.

In de livestream bovenaan de pagina kan je de gehele virtuele 24 uur van Le Mans 2022 live volgen. De race begint zaterdag om 14.00 uur Nederlandse tijd en eindigt 24 uur later.