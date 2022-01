Brundle over vermeend vertrek Hamilton: “Geloof er geen snars van”

Sinds de controversiële finalerace in Abu Dhabi hebben we niets meer vernomen van Mercedes F1-coureur Lewis Hamilton. De Brit is zeer verbolgen over het verloop van de seizoensfinale. Teambaas Toto Wolff liet zelfs weten te vrezen voor de toekomst van zijn coureur, die zelf de resultaten van het FIA-onderzoek naar de beslissingen tijdens de race in Abu Dhabi zou afwachten. Ondanks de radiostilte is de algemene opinie dat Hamilton eind februari gewoon weer in de Mercedes kruipt als de eerste wintertest van start gaat in Barcelona.

Op de vraag of Hamilton en Mercedes overwegen om de sport te verlaten, antwoordde Sky F1-analist en voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle stellig: “Absoluut niet. Om eerlijk te zijn geloof ik daar geen snars van. Ik weet zeker dat Lewis aan Toto gevraagd heeft wat hij ermee gaat doen. Maar de Formule 1 is enorm succesvol geweest voor het merk Mercedes-Benz terwijl Lewis 37 is en op de toppen van zijn kunnen presteert. Hij is ongelofelijk toegewijd en competitief. Hij komt wel terug.”

Mercedes versus FIA

Mercedes voert achter de schermen gesprekken met de FIA over veranderingen binnen de organisatie. Zo zou wedstrijdleider Michael Masi plaats moeten maken, en mogelijk moet ook technisch expert Nikolas Tombazis het veld ruimen. Brundle daarover: “Ik voel me ietwat ongemakkelijk bij het feit dat een team en een rijder gaan bepalen wie wat doet bij de wedstrijdleiding, of in enige andere rol in de F1. Als ik teambaas in de Formule 1 was en mijn rijder kwam naar me toe met de mededeling dat hij niet meer wil racen zolang er iemand op een bepaalde plek zit, dan zou ik onmiddellijk denken dat mijn coureur de motivatie kwijt is. En dat is hier natuurlijk niet het geval. Lewis komt wel terug en hij zal nog harder op dat gaspedaal duwen.”

