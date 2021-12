Wolff: “Verstappen zou met bijna halve seconde pole pakken”

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas delen zondag weliswaar de eerste startrij voor de Grand Prix van Saudi-Arabië, maar dat is vooral het gevolg van een crash van Max Verstappen. De Red Bull-coureur was op weg naar de pole-position, totdat hij de muur raakte in de laatste bocht. De tijd die Verstappen eerder in Q3 had genoteerd, was nog wel goed voor de derde startplek.

Mercedes-teambaas Toto Wolff erkende na de kwalificatie in Jeddah dat zijn formatie ‘duidelijk niet snel genoeg was’. “Onze coureurs hebben waarschijnlijk meer uit de auto gehaald dan dat erin zat. Max zou denk ik de pole hebben gepakt met een verschil van bijna een halve seconde”, aldus Wolff. “Dit moeten we analyseren, want dit hadden we niet verwacht. De crash van Max brengt ons in de gelukkige positie dat we eerste en tweede staan op de grid. Ik denk dat we onszelf gelukkig mogen prijzen, maar de race is andere koek.”

In de afgelopen paar races was Mercedes qua topsnelheid sterker dan Red Bull, maar daarvan is in Saudi-Arabië geen sprake. Dat verrast Wolff enigszins. “We zijn aan elkaar gewaagd op de rechte stukken, maar we komen tekort in de snelle bochten en tijdens de kwalificatie ook in sommige langzame bochten. Onze coureurs waren absoluut niet blij met de wagen. Het was onderstuur, overstuur, glijden, noem maar op.”

