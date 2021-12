Vettel klaar na Q1 in Jeddah: "Aston Martin ligt mijlenver achter"

Twee weken geleden eindigde Aston Martin in Qatar nog met beide auto’s in de punten. Door een eenstopsstrategie werd Lance Stroll zesde, terwijl Sebastian Vettel op de tiende plek het laatste puntje voor zich opeiste. In de kwalificatie voor de GP van Saudi-Arabië kwam de renstal echter niet goed voor de dag. Vettel strandde tot zijn eigen verbazing op de zeventiende positie in Q1, teamgenoot Stroll eindigde nog een plekje lager. Alleen de Haas-coureurs waren langzamer op het Jeddah Corniche Circuit en dat zag Vettel na de GP van Qatar niet aankomen.

“Het is dezelfde auto, dus ik denk dat wij gewoon geen goede match zijn met dit circuit”, verklaarde de viervoudig wereldkampioen na afloop van de kwalificatie in Jeddah. Hij wijst onder meer naar de banden als reden waarom het er in de kwalificatie niet uit kwam. “Ik had wat moeite om de banden werkend te krijgen, maar dat geldt denk ik voor iedereen. We zijn hier dus niet efficiënt en het circuit speelt onze krachten niet in de kaart. De ronden voelen goed. Als we de balans eenmaal vinden is die oké, maar we liggen mijlenver achter. Als je dan kijkt naar de onboards van anderen, dan zijn er geen geheimen en zijn ze gewoon sneller.”

De slotfase van het eerste kwalificatiedeel verliep bijzonder chaotisch. In de laatste minuten wilden de coureurs nog een keer aanzetten in een poging zich te plaatsen voor Q2, maar dat leverde voor de laatste bocht een ware opstopping op. De chaos werd grotendeels veroorzaakt door Valtteri Bottas, die door een haperende krachtbron heel langzaam richting de pits reed. Vettel was een van de coureurs in de chaos verstrikt raakte.

“Er waren te veel auto’s op hetzelfde deel van het circuit en ze waren niet in staat om een rij te vormen”, blikte Vettel terug op het voorval. “Sommigen haalden elkaar in. Het maakt niet uit. Uiteindelijk kwamen twee Alpines voorbij en werd alles een rommeltje. Je komt asfalt tekort, er komt van achteren een auto aan en vanaf dat punt is het chaos. Ik was blij dat ik de ronde kon rijden. Nikita [Mazepin] reed naast mij op het rechte stuk en hij brak zijn poging af, dus dat had mij ook kunnen gebeuren en dan krijg je niet eens een laatste kans.”