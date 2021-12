Perez: “Jeddah leuk circuit, maar wel onnodig gevaarlijk”

Met het snelste stratencircuit op de Formule 1-kalender is Saudi-Arabië dit weekend voor het eerst gastheer voor de koningsklasse van de autosport. Lewis Hamilton veroverde zaterdag de pole-position met een gemiddelde snelheid van 253,984 kilometer per uur. Max Verstappen was in de kwalificatie zelfs nog sneller onderweg, totdat hij crashte in de laatste bocht. Met de muren zo dicht langs de baan wordt een foutje in Jeddah genadeloos afgestraft. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren, stelt Sergio Perez.

“Het is een heel leuk circuit, maar wel gevaarlijk. Er zijn veel rechte stukken, maar ook blinde bochten. Ik hoop dat daar niets gebeurt. Het is te gevaarlijk, zonder dat daar echt een reden voor is”, zegt Perez, eraan toevoegend dat het zeker in verkeer listig kan worden. “Op de onboards ziet het er best wel eng uit. Ik hoop dat het allemaal goed gaat en we geen zware crashes zullen zien. Ik heb het gevoel dat het circuit iets te link is, zonder reden. Met onze snelheden en de verschillen met sommige andere auto’s is dat denk ik een beetje onnodig. Maar dat is waarschijnlijk iets waar we het na het weekend over kunnen hebben.”

Perez heeft bijvoorbeeld zijn vraagtekens bij de knikken in de rechte stukken. “We mogen niet vergeten dat de veiligheid voorop moet staan. Ik heb hier met andere coureurs over gesproken en zij denken er ook zo over. Wij zitten in de auto en als het misgaat met de snelheidsverschillen die we zien, dan gaat het ook echt mis. Het is een recht stuk, op een recht stuk ga je volgas. Ik snap de reden niet om het zo te doen”, refereert de tweevoudig Grand Prix-winnaar aan de flauwe bochten in de rechte stukken. “Natuurlijk is het ook wel het karakter van het circuit, maar we moeten het er wel over hebben na de race.”

De startopstelling voor de Grand Prix van Saudi-Arabië: