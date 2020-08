"Woede van Stroll in Racing Point-zaak is een tikkeltje naïef"

Op de donderdag voorafgaand aan de 70th Anniversary GP kwam de FIA met een eerste uitspraak in de zaak van Renault tegen Racing Point. Het had de angel uit het conflict moeten halen zo vlak voor het verjaardagsfeestje van F1, maar dat is allerminst gelukt. "Dit is in feite een uitspraak waar niemand blij mee is, zo kunnen we het wel kort samenvatten", concludeert F1-verslaggever Ronald Vording tijdens de podcast. "Concurrenten zeggen 'deze straf is veel te licht' terwijl Racing Point zelf niet kan leven met het stempel schuldig."

Het heeft geleid tot een beroep van maar liefst vijf teams tegen de uitspraak. Ferrari, McLaren, Renault en Williams aan de ene kant van het spectrum en Racing Point aan de andere. De frustratie valt ergens wel te begrijpen. Of zoals in de podcast naar voren komt: "Het meest merkwaardige is nog wel dat je zegt 'het is illegaal en daar krijgen jullie een straf voor' - een boete en constructeurspunten in mindering - maar iedere volgende keer dat je het gebruikt, geven we alleen een reprimande. Dat schiet bij veel teams in het verkeerde keelgat. Die zeggen 'als het illegaal is moet je het ofwel van de auto halen of iedere keer worden bestraft'."

Deze zaak laat dan ook goed zien dat de huidige reglementen niet toereikend zijn. "Een interessant punt is dat het alleen aan de achterkant van de auto zijn bestraft. De brake ducts aan de voorkant zijn alleen maar goedgekeurd omdat Racing Point er in 2019 ook al mee reed. Maar dat slaat eigenlijk nergens op, aangezien die net zo goed zijn gekopieerd van Mercedes. Het is zelfs zo: als Racing Point ze vorig jaar ook al aan de achterkant had gebruikt, dan waren ze er wellicht helemaal mee weggekomen. En dat terwijl het om hetzelfde vergrijp zou gaan. Het is ook grappig waarom dat vorig jaar niet kon, want toen reed Racing Point nog met de hoge rake van Red Bull en daar pasten die brake ducts niet bij. Maar goed: dat de uitspraak van deze toevalligheden aan elkaar hangt, geeft wel aan dat de huidige regels niet waterdicht zijn", aldus Vording.

Stroll boos, maar de weerstand is volslagen logisch

Die FIA wil de regels voor volgend seizoen verduidelijken, al is het huidige proces daar niet bij gebaat. Zeker niet omdat de gemoederen hoog oplopen. Zo liet Racing Point-kopstuk Lawrence Stroll afgelopen weekend in harde bewoordingen van zich horen. Hij gaf aan extreem boos te zijn over de uitspraak, maar nog meer over de verdachtmakingen van andere teams. Kan die onvrede er zelfs toe leiden dat Stroll er op een gegeven moment tabak van krijgt? "Hij is natuurlijk niet voor niets in dat team gestapt en met alle ontwikkelingen voor volgend jaar erbij, met Aston Martin, denk ik niet dat Stroll er zomaar uit gaat stappen", stelt GPUpdate-journalist Mark Bremer. "Maar hij zegt het zelf ook al 'mijn integriteit wordt aangetast' en dat is volgens mij waar het hem op dit moment het meest om draait."

"Ja, al vind ik dat statement van Stroll ook wel een tikkeltje naïef hoor moet ik zeggen", vult Vording aan. "Dit speelt al vanaf de wintertest in Barcelona en iedereen was er al meteen tegen. Als je dan goed presteert gedurende het seizoen, kun je erop wachten dat er weerstand komt. Dan moet meneer Stroll niet verwachten dat andere teams gaan applaudisseren en zeggen 'goed gedaan'. Het is natuurlijk lachwekkend om zo te denken, dus welkom in de wereld van de Formule 1 zou ik bijna zeggen. Daarin is er altijd sprake van politiek, onvrede en polemiek tussen de teams, dus dat moet je ook accepteren. Het statement is dus wel een tikje naïef."

