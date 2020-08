Williams: Zit in ons DNA om bezwaar te hebben tegen kopieergedrag

Williams is een van de vier concurrenten die in beroep zijn gegaan tegen het verdict van de FIA over de brake ducts van Racing Point, omdat het vindt dat het team uit Silverstone goed wegkomt met 15 strafpunten en een relatief kleine geldboete van 400.000 euro. Ook Ferrari, McLaren, en Renault zijn in beroep gegaan, terwijl Racing Point dat zelf ook deed om de naam van het team te zuiveren en zelfs helemaal vrijuit te gaan.

Racing Point-eigenaar Lawrence Stroll was erg ontevreden met de actie van die vier teams en stelde dat hij verbolgen is "over de manier waarop Renault, McLaren, Ferrari en Williams deze kans hebben aangegrepen om beroep aan te tekenen en om onze prestaties in een kwaad daglicht te stellen."

Williams-teambaas Claire Williams legt uit waarom ze dat beroep noodzakelijk vond. "Het is voor ons allemaal een moeilijk onderwerp en niemand wil kritiek uiten op de concurrentie. Dit is een sport waarin we allemaal ongelooflijk competitief zijn en alles gebruiken om de tegenstander te verslaan, maar niemand wil in deze situatie zitten. Maar Williams is altijd heel duidelijk geweest over wat wij het DNA van deze sport vinden, het traditionele DNA."

"Sommigen zeggen dat je je moet aanpassen en dat dat historie is, en dat is wat Racing Point gedaan heeft. Maar wij zullen altijd achter de filosofie staan dat Formule 1-teams en constructeurs absoluut alle prestatiegerichte onderdelen van hun wagen zouden moeten ontwerpen en produceren. Wij hebben bij de FIA onze intentie aangegeven om in beroep te gaan en het is nu aan hen."

Ondanks de straf voor Racing Point omdat het de sportieve regels overtrad bij het bouwen van de brake ducts, die regelrechte kopieën zijn van die van Mercedes, mag het team die stukken ondertussen blijven gebruiken. De FIA oordeelde namelijk dat het team moeilijk de opgedane kennis zomaar kan vergeten en iets helemaal anders kan ontwerpen. De komende races zal het dus bij een reprimande blijven. "En dat is verwarrend voor de fans", aldus Williams. "De sportieve regels worden geschonden, maar de technische reglementen niet en dus kunnen de brake ducts gewoon gebruikt worden. Dat is iets waar de FIA wat ons betreft moet bekijken, dat hopen we alvast. En hopelijk maken ze de juiste beslissing."