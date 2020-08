FIA kijkt opnieuw naar regel over radioverkeer in formatieronde

Sinds 2017 is de communicatie tussen de teams en de coureurs in de formatieronde grotendeels aan banden gelegd. De FIA vaardigde destijds een technische richtlijn uit om te voorkomen dat teams hun rijders instructies gaven waarmee de start verbeterd kon worden, met name over het aangrijpingspunt van de koppeling. Sindsdien is het alleen nog toegestaan om berichten te geven die betrekking hebben op de veiligheid. Tijdens de Hongaarse Grand Prix kregen Haas-coureurs Kevin Magnussen en Romain Grosjean een tijdstraf van 10 seconden omdat zij in de formatieronde met het team spraken over het maken van een pitstop om te wisselen naar slicks, terwijl de technische richtlijn dit verbiedt.

Die straf vond teambaas Guenther Steiner buiten proportie, zeker nadat Alexander Albon in de Britse Grand Prix vijf seconden tijdstraf kreeg voor de botsing met Magnussen. “Wij reden de formatieronde maar reden niet terug naar de grid, we gingen naar de pits en gaven onszelf een nadeel. Daarna kregen we ook nog tien seconden straf”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. “Terwijl je iemand uit de race kan tikken en slechts vijf seconden straf krijgt, waardoor hij nog in de punten kan eindigen. Ik denk dat er een tegenstrijdigheid zit in deze straffen.”

Steiner heeft de kwestie aangekaart bij de FIA en wedstrijdleider Michael Masi bevestigt dat de oorspronkelijke technische richtlijn opnieuw onder de loep genomen wordt in de context van het gesprek over de banden in Hongarije. “De technische richtlijn waaraan dit gerelateerd is, is niet anders dan iedere andere regel die misschien opnieuw bekeken moet worden”, zegt hij. Het proces is inmiddels al begonnen en volgens Masi niet eens op gang gekomen door een verzoek van een van de teams. “Het was eigenlijk de FIA die proactief voorstelde dat het iets is wat we gezamenlijk opnieuw kunnen bekijken. Dat wordt op alle niveaus van het proces besproken, en er worden veranderingen doorgevoerd als dat noodzakelijk wordt geacht.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper