Lawrence Stroll koopt naamrechten Formule 1-team Aston Martin

De naamrechten van het Formule 1-team uit Silverstone lagen bij moedermaatschappij Aston Martin Lagonda Global Holdings, dat de sportwagens en SUV's van het luxe merk produceert.

De Britse autoproducent zit al een paar jaar in financieel zwaar weer, mede door tegenvallende verkopen in China, tegenvallers bij het ontwikkelen van een elektrische auto en de tarievenoorlog met de Verenigde Staten. Britse media meldden recent dat Aston Martin heeft aangegeven dat de winst in 2025 onder de verwachtingen zal uitkomen. Het is al de vijfde winstwaarschuwing sinds september 2024.

De tegenvallers hebben Stroll doen besluiten om extra geld in het bedrijf te steken. In ruil voor de injectie van 57 miljoen euro (50 miljoen pond), krijgt de zakenman nu de naamrechten van het Formule 1-team in handen. De overeenkomst moet formeel nog worden goedgekeurd door aandeelhouders, maar die zullen geen hindernissen opwerpen.

Naast de kapitaalinjectie in de autofabrikant, is de aankoop van het naamrecht voor Stroll ook een verzekering dat de naam in de toekomst niet verloren zal gaan. Autofabrikant Aston Martin Lagonda (beursgenoteerd) en het Formule 1-team (privaat geleid) zijn twee juridisch gescheiden entiteiten. Mocht de autofabrikant ooit failliet gaan of worden verkocht, dan behoudt Stroll (en het F1-team) het exclusieve recht om de naam Aston Martin en de iconische kleuren te blijven gebruiken zonder afhankelijk te zijn van de toekomst van het automerk.

Stroll investeerde in 2020 via zijn Yew Tree-consortium al 208 mijoen euro (182 miljoen pond) in Aston Martin, goed voor een belang van 16,7 procent. Daarnaast stak het consortium 364 miljoen euro (318 miljoen pond) in de modernisering van het Britse automerk. Twee jaar eerder had Stroll al het Formule 1-team Force India overgenomen van de Indiase zakenman Vijay Mallya. Het team deed in 2019 en 2020 onder de naam Racing Point mee aan het Formule 1-kampioenschap, waarna het in 2020 omgedoopt werd tot Aston Martin Racing.

Tegelijkertijd investeerde Stroll veel geld in de verouderde faciliteiten van het team uit Silverstone. De oude kantoren en werkplaats werden vervangen door een state-of-the-art campus met eigen windtunnel, er werd flink geïnvesteerde in personeel en met Adrian Newey werd vorig jaar een topontwerper binnengehaald.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Dat er ondanks al die investeringen nog werk aan de winkel is, bleek in de voorbereiding op het nieuwe F1-seizoen. Tijdens de wintertests in Bahrein kampte Aston Martin met meerdere problemen. 2026 is het eerste seizoen met motorpartner Honda en onder leiding van Newey, maar technische mankementen beperkten het testprogramma.

Honda meldde onder meer een batterijprobleem tijdens een run met Fernando Alonso, waarna het programma werd ingekort door een tekort aan onderdelen. Het team beëindigde een van de testdagen zelfs voortijdig na slechts enkele ronden. De financiële en sportieve uitdagingen zorgen ervoor dat Aston Martin een cruciale periode tegemoet gaat, zowel op als naast de baan.