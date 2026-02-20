Opnieuw drama bij het door technische problemen geplaagde Aston Martin

Aston Martin Racing heeft tijdens de wintertest in Bahrein opnieuw kostbare tijd verloren. De AMR26 bleef vrijdag lange tijd in de garage staan als gevolg van eerdere technische problemen, met name rond de nieuwe Honda-krachtbron.

Met de overstap naar Honda als motorleverancier voor het nieuwe F1-tijdperk is Aston Martin het enige team dat met de Japanse krachtbronnen rijdt. Dat huwelijk verloopt tot nu toe niet vlekkeloos. Afgelopen woensdag stond de door Adrian Newey ontworpen AMR26 al vier uur lang stil vanwege een motorprobleem. Toen Lance Stroll eindelijk de baan op kon, spinde hij kort daarna in de grindbak – vermoedelijk door een technisch mankement.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto door: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Donderdag kreeg ook Fernando Alonso te maken met een power unit-probleem dat zijn middagsessie voortijdig beëindigde. En vrijdagochtend was Aston Martin in geen velden of wegen te zien. Volgens Honda en teamambassadeur Pedro de la Rosa hangt dat samen met een batterijprobleem én een tekort aan onderdelen. Honda zelf meldde op sociale media: "Onze laatste run met Fernando Alonso toonde een batterijgerelateerd probleem dat ons testprogramma beïnvloedde. Sindsdien voeren we simulaties uit op de testbank in HRC Sakura. Door dit probleem en een tekort aan power unit-onderdelen hebben we het programma aangepast naar korte runs."

De la Rosa bevestigde dat plan tegenover F1 TV. "Door de batterijproblemen en het tekort aan onderdelen zullen we vandaag slechts zeer beperkt runs kunnen doen. Het worden korte stints met minstens een half uur ertussen, zodat we de data kunnen analyseren. Lange runs doen we vandaag zeker niet."

De problemen stapelen zich daarmee op. De beste tijd van de AMR26 – 1.35.974 – is ruim 1,4 seconden langzamer dan alle andere teams, behalve nieuwkomer Cadillac. "Zeker, we staan niet waar we willen staan", gaf De la Rosa toe. "We hebben de minste ronden gereden tijdens deze test. Natuurlijk hadden we liever meer kilometers gemaakt. Maar ondanks het beperkte aantal ronden hebben we enorm veel data verzameld om ons voor te bereiden op Australië."

"Alles is nieuw: het reglement, de Honda-motor, de versnellingsbak, de achterophanging", vervolgde De la Rosa. "We begrijpen al goed waar de zwakke punten zitten en waar we ons op moeten richten."

Aston Martin verscheen ook al te laat tijdens de shakedown in Barcelona. Waar andere teams al vanaf maandag hun rondjes draaiden op het Circuit de Barcelona-Catalunya, daar kwam het team uit Silverstone pas donderdagmiddag opdagen. Volgens De la Rosa wordt de start van het seizoen lastig. "Als je met een achterstand begint, is het altijd moeilijker. Maar we hebben sterke partners en mensen die keihard werken om voor Australië de beste compromissen te vinden. Het wordt een lange reis en een lang seizoen, maar onze missie blijft hetzelfde."