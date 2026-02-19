Max Verstappen hoopt dat Honda het "goed doet", ondanks stroeve start met Aston Martin

Waar Red Bull Powertrains tot dusver meerdere mensen in de paddock heeft verrast, kent Honda een lastigere aanloopfase met Aston Martin. Alhoewel opmerkingen van Toto Wolff over de pure performance van de DM01 - zoals de Red Bull-motor officieel heet - politiek geladen waren, is de betrouwbaarheid tot dusver wel beter gebleken dan dat velen hadden gedacht.

Honda kent daarentegen aanloopproblemen. Lance Stroll stelde tijdens de eerste testweek in Bahrein dat Aston Martin vierhonderd ronden minder had afgelegd dan de meeste andere teams en vier seconden per ronde tekort zou komen. Het begin van de tweede testweek is ook niet helemaal naar wens verlopen. Fernando Alonso werd woensdag in de ochtenduren aan de kant gehouden door wat het team aanduidde als een power unit-probleem.

"Hoop dat Honda het goed voor elkaar heeft"

Max Verstappen heeft al zijn wereldtitels tot dusver met een Honda-motor behaald en draagt het Japanse merk nog altijd een warm hart toe. Op de vraag van Motorsport.com of Verstappen verrast is dat Honda het vooralsnog lastig lijkt te hebben met Aston Martin, reageert Verstappen: "Ja, dat ziet er wel zo uit, maar ik weet niet precies wat zij aan het doen zijn, of wat er aan de hand is. Ik hoop natuurlijk wel dat ze het goed voor elkaar hebben, maar ik weet het niet."

Ondanks dat het nu een concurrent betreft, gunt Verstappen Honda nog altijd het allerbeste. "Ik kan moeilijk iets over hun huidige situatie zeggen, maar ik heb altijd het liefst dat Honda het heel goed doet."

Bij dit alles moet opgemerkt dat het huidige F1-project van Honda iets anders is dan in de succesjaren met Red Bull. Vorig jaar erkende Koji Watanabe in gesprek met deze website dat vele mensen van het F1-project waren gehaald en ondergebracht bij andere R&D activiteiten van Honda. Het gaat terug tot het besluit om eind 2021 officieel te stoppen met de Formule 1. Nadien heeft Honda een deal gesloten met Red Bull om hun motoren tot en met 2025 in beheer te houden (ook samenhangend met intellectuele eigendommen), maar de gevolgen voor Honda's F1-project waren er al. Het betekent dat de Japanners dat project weer deels opnieuw hebben moeten inrichten na de Aston Martin-deal voor 2026.

Foto door: Rudy Carezzevoli / Getty Images

De wederopbouw kost tijd, net zoals dat ook geldt voor de integratie met Aston Martin. Watanabe liet tijdens de launch in Saudi-Arabië weten dat het ook logistiek nog een legpuzzel is, met het Honda-project grotendeels in Sakura (waar de faciliteiten overigens wel bijzonder modern zijn) en Aston Martin in Silverstone. "Onze engineers vliegen vaak naar Silverstone, en engineers van Aston Martin werken ook hard in onze fabriek in Japan. Dit is op zichzelf al een uitdaging, en misschien zijn de vluchtkosten een klein nadeel voor ons vergelijken met de Europese fabrikanten", erkende Watanabe.

Start en brandstof op orde, maar geen idee niet waar Red Bull staat

Wat betreft Red Bulls eigen vorm durft Verstappen nog geen voorspellingen te doen. Laurent Mekies en Pierre Waché hebben Red Bull allebei als het vierde team bestempeld, al houdt de man achter het stuur zich liever verre van voorspellingen. "Ik weet niet waar we staan. We zijn nog heel veel dingen aan het proberen. Woensdag is natuurlijk niet echt een goede dag voor ons geweest", duidde Verstappen op de koelingsproblemen die teamgenoot Isack Hadjar parten speelden.

"Ik weet dat het echt nog wel een lange weg is voor ons. Je kan niet verwachten dat het meteen allemaal perfect is, ook met onze eigen motor. Nieuwe reglementen en je ziet dat bepaalde teams nu met wat nieuwe updates op de auto komen, die er toch wel interessant uitzien. Dus ja, het is onmogelijk om iets te zeggen. Waar je vorige week stond, sta je nu misschien weer niet. En waar je deze week staat, daar sta je in Melbourne misschein weer niet. Dat is ook een heel ander circuit, daar kan je eigenlijk geen peil op trekken."

Het positieve is dat de basis bij Red Bull wel op orde lijkt. Het geldt onder meer voor de startprocedure en ook voor de volledig duurzame brandstoffen. "De startprocedure zal misschien iets moeilijker zijn om dat juist te krijgen, maar voor ons is dat niet echt het thema. De benzine moet aan onze kant ook wel oké zijn, dat hebben we allemaal op tijd vastgelegd. Het is duidelijk vanuit de FIA wanneer je dat moet vastleggen, en dat hebben we gedaan. Daardoor hebben we geen problemen met de benzine. Nu draait het gewoon om het optimaliseren van de performance aan de autokant en de motorkant."