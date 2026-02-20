Honda neemt verantwoordelijkheid na dramatische F1-test Aston Martin

De eerste van twee wintertests in Bahrein verliep voor Aston Martin al niet helemaal naar wens. Door enkele technische problemen was het team veruit het minst productief van alle renstallen en bovendien kwam de AMR26 veel snelheid tekort. Er was deze week echter nog een kans om iets van de verloren tijd goed te maken tijdens de tweede testweek op het Bahrain International Circuit.

Dat lukte niet. Woensdag stond de AMR26 vier uur lang in de pits door een probleem met de power unit, waarna Lance Stroll later op de dag van de baan spinde door iets wat op een technisch probleem leek. Op donderdag werd de testdag van Fernando Alonso vroegtijdig beëindigd door een probleem met de batterij, waarna Aston Martin en Honda in samenspraak besloten om het testprogramma voor vrijdag drastisch in te korten.

In de praktijk kwam het erop neer dat Stroll slechts een paar zeer korte runs kon afwerken. De teller stokte aan het einde van de testdag op zes ronden, waarin de Canadees geen tijd op de klokken zette. De 1.35.974 van Stroll bleef de beste tijd van Aston Martin van de week, waarmee het de langzaamste formatie was. Met 128 afgelegde ronden hield het qua productiviteit ook niet over.

"Ons belangrijkste doel tijdens de testweek was om zoveel mogelijk kilometers te maken met de power unit, de betrouwbaarheid van de motor te controleren en data te verzamelen. Het verzamelen van data is gelukt, maar we hebben niet de totale kilometrage bereikt waarop we mikten", erkende Shintaro Orihara, trackside general manager en hoofdengineer van Honda dan ook na afloop van de laatste wintertestdag.

Een stilstaande bolide van Aston Martin, het gebeurde in Bahrein veel te vaak. Foto door: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Op donderdag hebben we een probleem met de power unit vastgesteld en op de laatste testdag hebben we met z'n allen alles op alles gezet om een oplossing te vinden. 's Nachts en vandaag hebben HRC Sakura, de AMRTC in Silverstone en onze crews in Bahrein samen gewerkt aan een beperkt runprogramma, waarover gezamenlijk overeenstemming is bereikt vanwege een tekort aan onderdelen."

"Het is een zware week geweest, maar we willen het team langs de baan en iedereen in Japan en het Verenigd Koninkrijk die op afstand heeft meegewerkt bedanken voor hun steun", aldus Orihara, die ook toegaf dat de power unit van Honda nog niet aan de eigen verwachtingen voldoet. "Over het geheel genomen zijn we op dit moment niet tevreden over onze prestaties en onze betrouwbaarheid. Toch zoeken we gezamenlijk naar oplossingen in Sakura, Milton Keynes en Silverstone."

Veel tijd om alles recht te zetten heeft Honda niet meer. Tussen 6 en 8 maart - over twee weken dus - wordt het F1-seizoen 2026 al geopend met de Grand Prix van Australië.