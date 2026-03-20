Formule 1

Aston Martin spreekt zich uit na geruchten rond Wheatley en Newey

Aston Martin-teameigenaar Lawrence Stroll heeft in een verklaring benadrukt hoe belangrijk Adrian Newey voor het team is, nu er geruchten rondgaan dat Jonathan Wheatley hem zou opvolgen als teambaas.

Laurens Stade
Bewerkt:
Adrian Newey, Aston Martin Racing, Lawrence Stroll, Aston Martin

Audi maakte op vrijdag bekend dat het al na elf maanden per direct afscheid heeft genomen van teambaas Jonathan Wheatley. De Brit zou het team "om persoonlijke redenen" hebben verlaten, al gingen er donderdag geruchten dat hij zich zou opmaken voor een overstap naar Aston Martin.

Bij het team uit Silverstone zou Wheatley dan de nieuwe teambaas worden, waarmee hij Adrian Newey zou opvolgen. De managing technical partner kreeg dit jaar ook de rol van teambaas bij Aston Martin, maar zou deze rol naar verluidt binnenkort neerleggen om zich te richten op de technische aspecten van het F1-project. 

Nu het vertrek van Wheatley bij Audi bekend is – en dus de eerste stap richting een overstap naar Aston Martin lijkt gezet – ziet Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll zich genoodzaakt om in een verklaring meer duidelijkheid te scheppen.

"Gezien de huidige speculaties rond de rol van Adrian Newey binnen ons team, wil ik van deze gelegenheid gebruikmaken om de zaken recht te zetten", zegt Stroll in een verklaring. 

"Als uitvoerend voorzitter en grootaandeelhouder wil ik benadrukken dat Adrian Newey mijn partner is en een belangrijke aandeelhouder", vervolgt Stroll. "Hij is managing technical partner van AMR, en wij hebben een hechte samenwerking gebaseerd op een gedeelde visie op succes voor het bedrijf."

Lawrence Stroll benadrukt dat Adrian Newey van groot belang is voor Aston Martin.

Foto door: Joe Portlock / Getty Images

"Wij doen de dingen hier anders, en het feit dat wij momenteel niet werken met de traditionele rol van teambaas zoals bij andere teams, is een bewuste keuze."

"Als de succesvolste engineer in de geschiedenis van de sport ligt Adrians focus op de strategische en technische leiding, waar zijn kracht ligt. Hij wordt daarbij ondersteund door een zeer ervaren senior managementteam, dat alle aspecten van de organisatie aanstuurt, zowel op de campus als op het circuit."

"We worden regelmatig benaderd door topmensen van andere teams die zich bij Aston Martin willen aansluiten, maar in lijn met ons beleid reageren wij niet op geruchten en speculaties", besluit de Canadees.

