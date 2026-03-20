Wheatley verlaat Audi F1 en lijkt op weg naar Aston Martin
Het Formule 1-team van Audi heeft al na elf maanden afscheid genomen van teambaas Jonathan Wheatley. Naar verluidt maakt de Brit de overstap naar Aston Martin.
Op donderdag wist Motorsport.com al te melden dat Adrian Newey binnenkort zijn taken zou neerleggen als teambaas van Aston Martin, zodat hij zich weer op de technische aspecten van het team kan richten. Daarbij werd ook al een naam als mogelijke opvolger genoemd: Jonathan Wheatley.
Het zou echter een opvallende stap zijn, aangezien Wheatley pas op 1 april 2025 is begonnen als teambaas van het Audi F1-team, dat tot dusver een prima begin heeft beleefd van het F1-project.
Een dag na die geruchten bevestigt Audi dat Wheatley al na elf maanden "om persoonlijke redenen" het team verlaat. Het wakkert tevens de geruchten aan dat Wheatley Audi verlaat om zijn carrière voort te zetten bij Aston Martin, dat momenteel worstelt met de AMR26 in combinatie met de Honda-krachtbron. Mattia Binotto zal voorlopig de rol van teambaas op zich nemen bij Audi.
Het is nog niet duidelijk hoe lang de periode van 'gardening leave' voor Wheatley zal duren. In die periode mag Wheatley geen werk verrichten voor concurrenten in de Formule 1. Vaak wordt er een periode van enkele maanden aan vastgeplakt, uit angst dat gevoelige informatie doorgespeeld kan worden.
Snelle switch voor Wheatley
Wheatley begon zijn carrière in de Formule 1 bij het team van Benetton. Daar was hij van 1991 tot en met 2001 actief, voordat hij de overstap maakte naar Renault. In 2006 trok hij de deur achter zich dicht bij Team Enstone en verkaste hij naar het nieuwe team van Red Bull Racing. Daar was hij jarenlang de sportief directeur van het team.
Wheatley ambieerde echter ook een rol als teambaas, een functie die bij Red Bull lang aan Christian Horner was toevertrouwd. Daarop besloot Wheatley de overstap te maken naar Sauber, dat vanaf dit jaar opereert als fabrieksteam van Audi.
Binnen Audi nam Wheatley de rol van teambaas op zich. Hij werkte samen met voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto, die aangesteld was als chief operational officer en chief technical officer van Audi. In die rol heeft Binotto de operationele leiding gekregen. Wheatley richtte zich als teambaas op de prestaties van het fabrieksteam, zowel de operationele kant van het team als ook de raceweekenden zelf. Hij vertegenwoordigde Audi op teambaasniveau bij alle zaken met betrekking tot de Formule 1.
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Cadillac profiteert van onverwachte F1-pauze: "Eigenlijk best gunstig"
Uitslag: Eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Brazilië
Acosta bovenaan in later begonnen eerste MotoGP-training Brazilië
Aston Martin spreekt zich uit na geruchten rond Wheatley en Newey
Audi wil ondanks voordelen nog niet denken aan klantenteams in Formule 1
Historisch: Bortoleto bezorgt Audi punten bij F1-debuut in Melbourne
Audi zet in op jong talent met eigen F1-opleidingsprogramma
Veranderingen bij Aston Martin aanstaande? 'Wheatley nieuwe teambaas'
Wheatley: GP van China legt Audi's zwakke punten pijnlijk bloot
Voormalig Red Bull-chef Wheatley relativeert kritiek Verstappen op F1-regels
Column: Waarom de F1-kampioen van 2026 nog steeds een echte kampioen is
On this day: Tony Blair opnieuw onder vuur om banden met Ecclestone
Column: Is verandering de motor van de Formule 1, of vergeten we de essentie?
Wat zit er achter de 'horrorshow' voor Max Verstappen en Red Bull in China?
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties