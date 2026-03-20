Wheatley verlaat Audi F1 en lijkt op weg naar Aston Martin

Het Formule 1-team van Audi heeft al na elf maanden afscheid genomen van teambaas Jonathan Wheatley. Naar verluidt maakt de Brit de overstap naar Aston Martin.

Laurens Stade
Laurens Stade
Jonathan Wheatley, Audi F1 Team

Op donderdag wist Motorsport.com al te melden dat Adrian Newey binnenkort zijn taken zou neerleggen als teambaas van Aston Martin, zodat hij zich weer op de technische aspecten van het team kan richten. Daarbij werd ook al een naam als mogelijke opvolger genoemd: Jonathan Wheatley.

Het zou echter een opvallende stap zijn, aangezien Wheatley pas op 1 april 2025 is begonnen als teambaas van het Audi F1-team, dat tot dusver een prima begin heeft beleefd van het F1-project. 

Een dag na die geruchten bevestigt Audi dat Wheatley al na elf maanden "om persoonlijke redenen" het team verlaat. Het wakkert tevens de geruchten aan dat Wheatley Audi verlaat om zijn carrière voort te zetten bij Aston Martin, dat momenteel worstelt met de AMR26 in combinatie met de Honda-krachtbron. Mattia Binotto zal voorlopig de rol van teambaas op zich nemen bij Audi.

Het is nog niet duidelijk hoe lang de periode van 'gardening leave' voor Wheatley zal duren. In die periode mag Wheatley geen werk verrichten voor concurrenten in de Formule 1. Vaak wordt er een periode van enkele maanden aan vastgeplakt, uit angst dat gevoelige informatie doorgespeeld kan worden.

Snelle switch voor Wheatley

Wheatley begon zijn carrière in de Formule 1 bij het team van Benetton. Daar was hij van 1991 tot en met 2001 actief, voordat hij de overstap maakte naar Renault. In 2006 trok hij de deur achter zich dicht bij Team Enstone en verkaste hij naar het nieuwe team van Red Bull Racing. Daar was hij jarenlang de sportief directeur van het team. 

Wheatley ambieerde echter ook een rol als teambaas, een functie die bij Red Bull lang aan Christian Horner was toevertrouwd. Daarop besloot Wheatley de overstap te maken naar Sauber, dat vanaf dit jaar opereert als fabrieksteam van Audi. 

Binnen Audi nam Wheatley de rol van teambaas op zich. Hij werkte samen met voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto, die aangesteld was als chief operational officer en chief technical officer van Audi. In die rol heeft Binotto de operationele leiding gekregen. Wheatley richtte zich als teambaas op de prestaties van het fabrieksteam, zowel de operationele kant van het team als ook de raceweekenden zelf. Hij vertegenwoordigde Audi op teambaasniveau bij alle zaken met betrekking tot de Formule 1.

