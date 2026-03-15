Waarom Aston Martin toch positief blijft na rampstart 2026

De dramatische start van Aston Martin Racing in het Formule 1-seizoen 2026 is inmiddels uitgebreid gedocumenteerd. De problemen begonnen al begin 2025, toen het team vier maanden later dan gepland met zijn windtunnelprogramma startte. Daarna volgde de shakedown in Barcelona, waar het team pas op dag vier van de vijf in actie kwam.

Van alle aanwezige teams – Williams sloeg Barcelona over – reed Aston Martin daardoor veruit de minste kilometers. Dat patroon zette zich voort tijdens de pre-season tests in Bahrein. De voortekenen waren somber en het team belandde al snel in een strijd met Cadillac om de laatste plaats in het constructeurskampioenschap te vermijden. Dat was niet hoe de nieuwe reglementencyclus voor de formatie uit Silverstone had moeten beginnen.

Van Mercedes-top naar Honda-flop?

De verwachtingen vooraf waren juist positief. Kampioenschapsleider George Russell noemde Aston Martin zelfs een team dat mogelijk de gevestigde top vier kon uitdagen, zeker met de komst van topontwerper Adrian Newey en een nieuwe fabriekssamenwerking met Honda.

Het afscheid van de Mercedes-motoren en de overstap naar Honda ligt echter mede aan de basis van de huidige problemen. Overmatige motortrillingen zorgden voor herhaaldelijke batterijproblemen, waardoor het team bij de seizoensopener in Melbourne zelfs zonder reserveonderdelen zat.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto door: Lars Baron / Getty Images

Aanvankelijk werd gedacht dat Aston Martin daardoor beperkt zou zijn tot slechts 25 ronden rijden op Albert Park. Uiteindelijk presteerde het team iets beter dan verwacht: Lance Stroll reed meer dan de helft van de race voordat hij moest opgeven. Het was misschien een kleine strohalm, maar toch een lichtpunt in een verder dramatisch weekend, waarin het team slechts 54 ronden reed tijdens de drie vrije trainingen en Stroll niet eens in actie kwam in de kwalificatie.

Positieve signalen

In zulke omstandigheden moeten teams vaak een moedige houding aannemen – en dat is precies wat Aston Martin en Honda doen. Zeker omdat het team de tweede race van 2026 in China met enkele positieve signalen verliet. Aston Martin reed in de enige vrije training een vergelijkbaar aantal ronden als de concurrentie en wist ook de sprintrace volledig uit te rijden, al vielen beide auto’s uiteindelijk uit in de Grand Prix op zondag.

"We kunnen natuurlijk niet tevreden zijn met een dubbele uitvalbeurt in de Chinese Grand Prix vandaag", zei Honda-general manager Shintaro Orihara. "Maar als we kijken naar de positieve punten, hebben we meer kilometers gereden dan in Melbourne en dat is bemoedigend. We hebben ook de betrouwbaarheid gedurende het sprintweekend verbeterd, al is dat nog niet voldoende om een volledige raceafstand af te leggen."

Trillingen in de auto

"We hebben de trillingen in het systeem deels verbeterd, maar het blijft een probleem voor het comfort van de coureurs. Dat is een belangrijk aandachtspunt richting de volgende race in Japan."

Als Aston Martin vooruitgang wil boeken, is het verbeteren van het rijgevoel van de AMR26 cruciaal. Dat werd duidelijk tijdens de Chinese Grand Prix, waar Fernando Alonso na 32 ronden besloot te stoppen omdat hij door de trillingen "alle gevoel" in zijn handen en voeten begon te verliezen. Zonder dat probleem had hij waarschijnlijk veel langer kunnen doorrijden.

"Het was gewoon te ongemakkelijk", zei Mike Krack, voormalig teambaas en nu chief trackside officer van Aston Martin. De andere coureur van het team, Stroll, reed in Shanghai slechts tien ronden voordat een vermoedelijk batterijprobleem hem tot opgave dwong.

"33 ronden – eigenlijk 32 – hebben we nog nooit achter elkaar gereden", zei Krack. "Dus dat is alweer een nieuw leermoment. Tijdens het weekend reden we negentien ronden in de sprintrace en tussendoor heb je natuurlijk altijd een pauze. Fernando zei ook dat als je voor de overwinning vecht, je waarschijnlijk wel doorrijdt. Maar wij zaten op dat moment niet in een goede positie, dus de beslissing om te stoppen was vrij eenvoudig."



Toch biedt dit Aston Martin in elk geval iets om op voort te bouwen richting de Japanse Grand Prix over twee weken. Zolang het team kilometers kan blijven maken, zou het in staat moeten zijn om verdere verbeteringen te identificeren. "Jullie zullen waarschijnlijk lachen als ik zeg dat we vooruitgang hebben geboekt, want vandaag zag het er niet uit als enorme vooruitgang", voegde Krack toe. "Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar het aantal ronden dat we hebben gereden: dat hebben we nog nooit eerder gedaan.

Fernando Alonso in actie in Shanghai. Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Op energiegebied geldt voor elk team dat je nieuwe dingen ontdekt als je alleen rijdt, maar ook wanneer je samen met anderen op de baan bent. Gisteren zagen we bijvoorbeeld dingen tijdens de sprint, toen we met meerdere auto’s tegelijk reden bij een herstart na een pitstop.

"Je leert enorm veel. Eerlijk gezegd ontdek je ook bugs. Soms kom je problemen tegen waarvan je denkt: waarom gebeurt dit nu? Dan werk je het uit en realiseer je je dat het door een bepaalde afstelling komt of door een detail in het reglement. En dan weet je dat voor de volgende keer.

"Vanuit dat perspectief is het belangrijk om te rijden en kennis op te bouwen. Het gaat niet alleen om het energiesysteem; we hebben ook een nieuwe generatie banden die zich anders gedraagt. Als je in de garage blijft staan, kom je daar nooit achter."