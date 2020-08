Carey: F1 ‘op zijn kop gezet’ door COVID-19, maar komt er bovenop

Maandag onthulde de F1 een omzet van slechts 24 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2020, ten opzichte van 620 miljoen dollar in 2019. Tussen april en juni draaide de sport bovendien 136 miljoen dollar verlies. De verwachting is dat de cijfers in het eerstvolgende kwartaal beter zijn, omdat de sport tussen juli en september liefst tien races organiseert. Toch komen de inkomsten niet uit op de gebruikelijke hoogte, omdat de circuits (voorlopig) geen fans kunnen ontvangen en daardoor ook geen hosting fee hoeven af te dragen.

In gesprek met analisten van Wall Street vertelde Carey dat Liberty Media in 2017 een plan had uitgerold voor de Formule 1, waarbij in 2017 en 2018 de fundering voor de toekomst gelegd werd. In 2019 en 2020 zou een stap voorwaarts gezet moeten worden, maar dit jaar lukt dat dus niet vanwege het coronavirus. “Ik denk dat we begin dit jaar het gevoel hadden dat we goed op weg waren, en we hebben een redelijk voorspelbaar bedrijfsmodel”, zei Carey. “Dus buiten het virus gerekend waren we op weg om het soort groei op lange termijn te leveren waarover wij het hadden, maar het virus heeft alles op zijn kop gezet.”

Momenteel is de topman van de Formule 1 bezig met de plannen voor 2021, die ‘redelijk dicht’ in de buurt zitten van wat er zonder het coronavirus gepland zou worden. Het virus bemoeilijkt het maken van die planning wel. “Wij geloven dat wereld langzaam weer moet gaan functioneren zoals we de wereld kennen. We geloven ook dat 2021 weer redelijk dicht bij de curve kan zitten die we gepland hadden voor ons bedrijf. Maar niemand heeft het zicht op het virus dat we willen hebben. Buiten onverwachte aanhoudende lasten van de pandemie gerekend verwachten we in 2021 en 2022 grotendeels weer op de curve te zitten die we zouden hebben gehad vanaf het begin van dit jaar.” Ook voor de langere termijn is Carey positief, mede door de introductie van de nieuwe auto’s in 2022 en de toekomstige pogingen de sport te laten groeien in andere landen. De Amerikaan stelt ook dat er gesprekken gaande zijn met mogelijke nieuwe locaties.

COVID-19 heeft volgens Carey geen negatieve impact gehad op de nieuwe televisiecontracten die de F1 heeft gesloten in onder andere Oostenrijk en Duitsland. De ‘natuur van langlopende contracten’ heeft daar volgens hem een behoorlijke rol in gespeeld. Wat in 2020 dus wel wegvalt zijn de F1-inkomsten uit hosting fees. Carey hoopt dat er vanaf Mugello weer (beperkt) publiek toegelaten kan worden, maar het is nog niet duidelijk of deze organisatoren dan alsnog een hosting fee moeten betalen. “Onze deals en overeenkomsten zijn zeer verschillend en tot op zekere hoogte speelt ook mee of het langlopende partners zijn, of dat het eenmalig is. Er zijn dus veel dingen in beweging. Een aantal afspraken hebben variabelen, maar die verschillen voor iedere race, zoals dat altijd het geval is met onze overeenkomsten."

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper