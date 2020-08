F1 draait 136 miljoen dollar verlies in tweede kwartaal 2020

De Formule 1 haalt haar inkomsten uit drie primaire bronnen: de hosting fees die promotors betalen voor de organisatie van een Grand Prix, de sponsoring langs het circuit en de fees die worden betaald voor de televisierechten. Deze inkomsten worden door de sport traditioneel toegeschreven aan de verreden Grands Prix, en in tegenstelling tot vorig jaar werden er geen races verreden in het tweede kwartaal van 2020. In 2019 waren dat nog zeven races, destijds exact een derde van het seizoen. Het gevolg is een enorm verlies aan inkomsten: van 620 miljoen dollar in 2019 tot slechts 24 miljoen dollar in 2020. Het enige inkomen komt uit sponsoring dat niet gerelateerd is aan specifieke races.

Ook het bedrijfsresultaat in maanden april tot en met juni is niet om over naar huis te schrijven. In 2019 werd in deze drie maanden nog een keurige winst van 14 miljoen dollar geboekt, maar mede door het vrijwel volledig opdrogen van de inkomstenbron is de winst van 2019 een verlies van 136 miljoen dollar geworden in 2020. Ook bevestigde Liberty dat de tien F1-teams in het tweede kwartaal van 2020 geen geld hebben ontvangen van de F1-organisatie. Die betalingen doet de Formule 1 ook altijd op basis van het aantal verreden races. Ook op andere fronten sneed Liberty in de kosten door personeel tijdelijk met verlof te sturen, en salarissen en bonussen te verlagen.

In het eerste kwartaal van 2020 kelderden de inkomsten van de Formule 1 ook al, van 246 miljoen dollar in 2019 tot 39 miljoen dollar dit jaar. Het verlies van 47 miljoen dollar in januari-maart 2019 werd een verlies van 137 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2020. De vooruitzichten voor het derde kwartaal zijn iets rooskleuriger voor de F1 en eigenaar Liberty Media. In de periode juli-september werkt de sport tien races af, maar desondanks zullen de inkomsten waarschijnlijk lager uitvallen dan in 2019. Dit jaar komt er alleen geld binnen via de uitzendrechten van de sport en uit sponsoring. De hosting fees komen grotendeels te vervallen, omdat er vanwege het coronavirus geen publiek welkom is bij de races en organisatoren de fee daardoor niet kunnen terugverdienen met de kaartverkoop.

Met medewerking van Adam Cooper