Brawn complimenteert: “Verstappen doet mij denken aan Schumacher”

“Max was simpelweg sensationeel op Silverstone”, vertelt Brawn in zijn vaste column op Formula1.com. De coureur van Red Bull Racing startte vanaf de vierde positie, maar een uitstekende strategie en ijzersterk bandenmanagement door de coureur stelden hem in staat om Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas voor het eerst in 2020 voor te blijven. Tijdens de race kon Max Verstappen zelfs nog een grapje maken met zijn engineers, iets wat Brawn doet denken aan Schumacher. “Hij doet mij op veel manieren denken aan Michael Schumacher. Als je luistert naar zijn radio, dan heeft hij duidelijk nog hersencapaciteit over.”

Ook de boordradio van Verstappen in de openingsfase van de race maakte indruk op Brawn. De sportief directeur van de Formule 1 vond dat daarin de geweldig sterke relatie tussen de coureur en team Red Bull tot uiting kwam. “Ik vond zijn radiocommunicatie geweldig, vooral toen het team hem vroeg op zijn banden te letten en hij antwoordde dat hij niet wilde ‘rijden als een oma’”, stelt Brawn. “Het laat het enorme vertrouwen zien, evenals een relatie met het team die zeer sterk is.”

Verstappen staat na vijf races in 2020 op de tweede plek in het kampioenschap, achter Hamilton maar voor Bottas. Vier keer op rij stond de Nederlander al op het podium, iets wat teamgenoot Alexander Albon nog niet één keer voor elkaar kreeg. Verstappen lijkt meer uit de auto te halen dan erin zit, ziet ook Brawn. “De limiet van de auto is niet de limiet van Max Verstappen. Hij kan de subtiliteit van de auto voelen en daar perfect op antwoorden. Ik herinner me zijn eerste periode in de Formule 1 waarin zijn snelheid al duidelijk zichtbaar was – en hij is nu gegroeid tot een exceptionele coureur.”

Toekomst F1 'in goede handen'

Het zeer sterke optreden van Verstappen op Silverstone past volgens Brawn binnen een meer algemene ontwikkeling waarbij de jonge talenten steeds nadrukkelijker hun stempel op de races drukken. “Charles Leclerc leverde wederom een briljante rit af voor Ferrari, Verstappen liet weer zijn exceptionele talent zien. Alex Albon stond wat in de schaduw van Max, maar na kritiek in de recente weken tilde hij zijn prestaties naar een hoger niveau. Hij leverde een zeer sterke prestatie in de race. En hoewel George Russell niet zijn beste weekend had, heeft hij dit jaar consistent laten zien dat hij een enorm talent is.”