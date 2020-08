Analyse: Winnaars en verliezers van de 70th Anniversary Grand Prix

Winnaars:

Toen ondergetekende tijdens de donderdagse persconferentie aan Max Verstappen vroeg of de hoge temperaturen en zachtere banden hem wellicht een kans zouden bieden in de strijd tegen Mercedes, was het antwoord nog wat voorzichtig. "Het kan wel een beetje helpen, maar die dingen gaan ons normaal gezien geen seconde in de kwalificatie en een halve seconde in de race opleveren." Het deel over zaterdag bleek te kloppen, maar de vraag herbergde met de kennis van nu een voorspellende blik voor zondag. Waar Mercedes worstelde met de banden, bleef Verstappen fier overeind. De RB16 vreet minder rubber dan de Mercedes W11 en dat Verstappen junior zelf uitstekend met het rubber omgaat, behoeft geen introductie meer. Het maakte dat de rollen precies waren omgedraaid. Niet Mercedes, maar Red Bull had de touwtjes strak in handen. Het team kon Mercedes counteren op tactisch vlak en zag Verstappen domineren. Een ongekende weelde in het tot dusver (aan de top) eenzijdige F1-seizoen 2020.

Zelden is iemand zo blij geweest met een vierde plaats, normaliter één van de meeste ondankbare plekken in de sport. De coureur in kwestie grijpt immers naast een bokaal. Maar dat leek Charles Leclerc op zondagmiddag weinig te kunnen schelen. Hij slaakte een oerkreet omdat hij in de twee uren daarvoor het maximale uit zijn nog altijd povere Ferrari had gehaald. En misschien nog wel iets meer dan dat. Want hoe hard het ook klinkt, de 2020-Ferrari is onder normale omstandigheden geen P4-auto. Mercedes en Red Bull beschikken over een betere bolide en Racing Point in potentie ook. Dat Leclerc dit jaar keer op keer maximaliseert en al drie van de vijf races in de top-vier is geëindigd, valt ronduit knap te noemen. Natuurlijk is de SF1000 meer op zijn maat gebouwd dan op Vettel (waarover later meer), maar wat de Monegask er onder deze lastige omstandigheden mee doet verdient lof. Dat hij het hoofd in deze storm boven water houdt, zal binnen Ferrari worden gezien als teken dat de toekomst op rijdersvlak in goede handen is. Nu alleen het materiaal nog...

Wie twee weken geleden had voorspeld dat Nico Hülkenberg deze rubriek op wat voor manier dan ook zou halen, was voor gek verklaard. En terecht, de coureur uit Emmerik reed niet meer in F1 en was voor velen uit beeld geraakt. Een positieve coronatest van Sergio Perez leverde echter een nieuwe kans op. U weet wel 'de één z'n dood, is de ander...'. Enfin, u kunt het verder zelf afmaken. Afmaken kon Hülkenberg het traject van zijn comeback vorige week niet. Technisch malheur gooide roet in het eten. Maar de herkansing volgde een week later en die kans heeft de Hulk met beide handen aangegrepen. Natuurlijk kwamen er na die sensationele kwalificatie weer talloze berichten voorbij over het eerste podium van de Hulk, maar dat is met een beetje realiteitszin niet haalbaar. Men moet concluderen dat Hülkenberg op zondag naar behoren heeft gepresteerd en heeft gedaan waarvoor hij als invaller is gehaald: punten scoren. Dat de Duitser op zaterdag goede reclame voor zichzelf heeft gemaakt, is richting volgend jaar alleen maar mooi meegenomen.

Verliezers:

Bij Mercedes zullen de tweede en derde plekken van afgelopen weekend voelen als een verlies, al zou menig F1-team meteen tekenen voor 34 constructeurspunten. Op individueel vlak is vooral Valtteri Bottas teleurgesteld. De Fin zag vorige week zijn goede start van het seizoen in het water vallen dankzij een onfortuinlijke lekke band. Waar teamgenoot Hamilton er nog mee weg kwam, liet Bottas een kostbare nulscore noteren. Een week later was hij vastberaden om op hetzelfde circuit terug te slaan, om de achterstand niet nog verder op te laten lopen. Met pole-position leek ook alles crescendo te gaan, al kwam er op zondag een kink in de kabel. Bottas deelde in de bandenmalaise van Mercedes en bleek niet bestand tegen Verstappen. Nog pijnlijk voor zijn WK-ambities was dat ook Hamilton - geholpen door een betere strategie - langszij kwam zeilen in de slotfase en het punt voor de snelste raceronde pakte. Het weekend waarin Bottas had willen terugslaan, eindigde zo in een nieuwe teleurstelling. Bijkomend gevolg bleek dat Verstappen de tweede plek in het WK heeft overgenomen en dat Bottas inmiddels tegen een achterstand van 34 punten op Hamilton aankijkt.

De tweede verliezer van deze rubriek laat zich raden, hoe pijnlijk dat ook is. Sebastian Vettel beleefde andermaal een weekend om snel te vergeten. Zijn afscheidstournee bij Ferrari lijkt met de week pijnlijker te worden. Het beeld van vrijdag, toen hij op de knieën achter zijn eigen auto zat, is treffend voor de hele expeditie. De SF1000 is niet op het lijf van Vettel geschreven en zal dat ook niet meer worden. Bijkomend nadeel is dat Ferrari door het gebrek aan topsnelheid met minder downforce moet rijden dan concurrenten. Dit maakt de achterkant instabieler of in racetermen 'losser'. En als Vettel van één ding niet houdt, juist... Het verklaart ook mede waarom hij tamelijk rap in de rondte gaat voor een onaangekondigde donut. Nog pijnlijker was dat Vettel en Binotto elkaar verbaal in de haren vlogen in de pers. Vettel hekelde de Ferrari-tactiek na afloop en sprak zijn onvrede uit, maar de teambaas counterde door te zeggen dat Vettel vooral zijn eigen race had verpest met de spin. Het zegt alles over de verziekte verhoudingen binnen Ferrari, 2020 gaat nog een lang jaar worden zullen we maar zeggen.

De derde en laatste positie bij de verliezers is gereserveerd voor Daniel Ricciardo. En dat terwijl hij op vrijdag en zaterdag leek te solliciteren naar een plekje bij de winnaars. De goedlachse Australiër sloot de vrijdagse trainingen als derde af, nog voor zijn voormalig teamgenoot Verstappen. Ricciardo sprak tegenover de pers van 'een structurele stap voorwaarts' en kwam op zaterdag ook met een passend vervolg. De Renault-coureur kwalificeerde zich als vijfde en beleefde zo met afstand zijn beste zaterdag van het jaar. Een dag later ging het echter hopeloos mis. Net als Vettel ging ook Ricciardo in de rondte, zonder dat er direct contact met de McLaren naast hem was. De coureur uit Perth moest mede daardoor voor een driestopper gaan en maakte al het harde werk van de voorgaande dagen nutteloos. Punten leverde het tweede weekend op Silverstone namelijk niet op. Ricciardo hoopte een slag te slaan, maar kwam als veertiende over de meet na bepaald niet de beste race uit zijn carrière. Volgende week een nieuwe kans.