De laatste horde van de tweede triple header in het Formule 1-seizoen 2020 is aanstaande. De twee races op Silverstone leverden heel wat spektakel op: Lewis Hamilton kwam in de Britse GP met een kapotte band als winnaar over de meet, in de 70th Anniversary Grand Prix doorbrak Max Verstappen de hegemonie van het schier onverslaanbaar geachte Mercedes. De Red Bull-coureur kon zijn banden beter sparen dan de zilverpijlen en reed zo naar een onverwachte, maar schitterende overwinning.

Aankomend weekend staat op het Circuit de Barcelona-Catalunya de Spaanse GP op het programma. Op deze omloop boekte Verstappen in 2016 zijn eerste Formule 1-overwinning. Na de zege op Silverstone zal hij met vertrouwen uitkijken naar de Spaanse ronde, mede omdat de temperaturen vermoedelijk flink zullen oplopen. Dat spreekt in het voordeel van de Nederlander, die zich op Spaanse bodem definitief hoopt te mengen in de titelstrijd. Of kunnen Mercedes-mannen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas terugslaan?

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Spanje?

Na het aangepaste tijdschema in Groot-Brittannië keert de Formule 1 in Spanje terug naar het gebruikelijke Europese programma. Dat houdt in dat de eerste vrije training van negentig minuten op vrijdagochtend 14 augustus om 11.00 uur Nederlandse tijd van start gaat. De tweede sessie van negentig minuten vindt op vrijdagmiddag plaats en heeft 15.00 uur als starttijd. Op zaterdag begint om 12.00 uur de laatste trainingssessie van een uur, waarna om 15.00 uur de kwalificatie aanvangt. De Grand Prix van Spanje vindt plaats op zondag 16 augustus om 15.10 uur Nederlandse tijd.

Tijdschema F1 Grand Prix van Spanje - 14 tot 16 augustus 2020

Vrijdag

Vrije training 1: 11.00 uur – 12.30 uur

Vrije training 2: 15.00 uur – 16.30 uur

Zaterdag

Vrije training 3: 12.00 uur – 13.00 uur

Kwalificatie: 15.00 uur – 16.00 uur

Zondag

Race: 15.10 uur