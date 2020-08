Carey ‘dicht bij afronden’ van kalender 2021 met 22 races

In een regulier jaar zou er op dit moment al een voorlopige kalender gepresenteerd zijn, maar door het coronavirus is het seizoen 2020 ontregeld en volgens Carey wordt er momenteel nog gewerkt aan de huidige jaargang. Daarom houdt de F1 de kaarten voor 2021 nog tegen de borst. Er worden geen nieuwe races verwacht voor 2021, tenzij een van de circuits die op het laatste moment aan de kalender van 2020 werden toegevoegd hun plekje weten te behouden. Ook staan er wat vraagtekens achter de Braziliaanse GP, omdat het huidige contract van Interlagos eind 2020 afloopt.

“We hebben 2021 nog niet aangekondigd omdat de focus nog op 2020 ligt”, vertelde Carey aan Wall Street-analisten. “Maar we zich redelijk dichtbij afronding van 2021. We moeten nog wat overeenkomsten afronden, maar de zakelijke voorwaarden zijn al overeengekomen. Daar is geen impact op geweest. Dit zijn gesprekken die ver voor het virus zijn begonnen, en het heeft zeker geen negatieve impact gehad.” Qua omvang lijkt Carey aan te sturen op een kalender met ongeveer evenveel races als er oorspronkelijk op het programma stonden in 2020. Wel beseft de topman van de Formule 1 dat de sport in dat geval 22 landen bezoekt, terwijl nog onduidelijk is hoe de situatie rond het coronavirus eruitziet in 2021. Dat kan mogelijk nog invloed hebben op het verloop van volgend jaar.

Het F1-seizoen 2020 wordt waarschijnlijk pas half december afgerond en daardoor start het daaropvolgende seizoen mogelijk iets later, verklaarde Carey. “We plannen het mogelijk zodanig dat er iets meer ruimte in het begin zit, zodat de kalender in de tweede helft wat voller is en we iets meer flexibiliteit hebben ingebouwd. Maar dat is meer een kleine aanpassing dan een echte herstructurering. Duidelijk is dat we meer zullen weten naar mate de tijd verstrijkt. En er is altijd de mogelijkheid dat we in de loop der tijd wat aanpassingen doen.”

Vanaf Mugello weer fans bij Grands Prix

Carey sprak tegenover de analisten van Wall Street ook uit dat de F1 mikt op de terugkeer van publiek in Mugello en dat dit patroon doorloopt richting volgend seizoen. “Op dit moment plannen we races waar fans bij aanwezig zijn. We hebben contact gehad met de meeste evenementen, maar niemand heeft er echt zicht op. We hebben wel een groot aantal sporten die hier eerder mee spelen. Wat gaan de NBA, de NHL enzovoorts doen als zij aan volgend seizoen beginnen. Wat doen de voetbalcompetities in Europa? Ik denk dat wij het voordeel hebben dat veel dingen eerder gebeuren en dat wij dat als voorbeeld kunnen gebruiken.”

En wat gaat er op de langere termijn gebeuren met de races die op het laatste moment werden toegevoegd aan de kalender van 2020? “De gesprekken die we nu voeren zitten in een vroeg stadium, omdat ze niet voor volgend jaar zijn”, stelt Carey. “Zoals gezegd hebben we 2021 zo goed als afgerond, we maken nu alleen de overeenkomsten nog af. Met 2022 en daarna zijn we nog niet echt bezig, maar er zijn partijen waarbij de interesse niet verminderd is. We zijn hierbij nog niet bezig met de zakelijke voorwaarden, en we hebben het over een race die over twee of drie jaar plaatsvindt. We praten dus meer over de mogelijkheden, wat je ermee kan doen en wat er omheen zit. We hebben het nog niet over details.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper