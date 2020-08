Williams gunt Nissany optreden in VT1 bij Spaanse Grand Prix

Nissany werd in januari aangekondigd als testcoureur van Williams, waarmee hij zich bij reservecoureur Jack Aitken en ontwikkelingsrijders Dan Ticktum en Jamie Chadwick voegde. Vorig jaar nam de rijder in Abu Dhabi al deel aan de test na afloop van het F1-seizoen en in Barcelona krijgt hij dus de kans om de nieuwste bolide van Williams, de FW43, aan de tand te voelen tijdens de eerste vrije training in Barcelona. Daarbij neemt hij dus het plekje in van George Russell, die tijdens de tweede vrije training wel weer in de auto stapt.

“Ik heb veel zin om in Barcelona in de auto te stappen”, zei Nissany, die momenteel namens Trident uitkomt in de Formule 2. Daardoor is hij komend weekend al in Barcelona. In de Formule 2 staat hij achttiende in het kampioenschap, nadat hij in de eerste race van het seizoen een puntje scoorde. “Voor het eerst in VT1 rijden is voor iedere coureur een enorme mijlpaal, maar voor mij is het ook een nationaal succes omdat met de Israëlische vlag te doen. Ik heb me hier uitvoerig op voorbereid met het team en ik geloof dat we hier veel uit kunnen halen.”

Omdat Nissany in Barcelona in de FW43 stapt, dragen de bolides van Williams komend weekend de logo’s van Israel Start-Up Nation, de geldschieter achter de carrière van Nissany. De logo’s van het bedrijf, dat gefinancierd wordt door de Canadese miljardair Sylvan Adams, zijn te zien op de endplates van de voorvleugel. Israel Start-Up Nation heeft zijn naam ook verbonden aan de gelijknamige wielerploeg, die zich voor 2021 van de diensten van viervoudig Tour de France-winnaar Chris Froome heeft verzekerd.