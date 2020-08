Preview GP van Spanje: Kan Verstappen het in Barcelona opnieuw?

Iedereen, ook Max Verstappen zelf, ging er afgelopen zondag voor het ingaan van de race vanuit dat Mercedes er wel weer met de zege aan de haal zou gaan. Maar dat liep allemaal net even anders. De hoge temperaturen en zachtere banden leidden ertoe dat de regerend wereldkampioenen het niet makkelijk hadden in de race, en Lewis Hamilton en Valtteri Bottas geen antwoord hadden op het superieure bandenmanagement van Verstappen. Komend weekend is de zesde race van het Formule 1-seizoen 2020: de Grand Prix van Spanje op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Hoe staat het daar met de kansen van Verstappen? Zoals gewoonlijk weer vijf zaken om op te letten tijdens het aankomende raceweekend.

1. Het wordt opnieuw warm

Normaal gesproken wordt de Spaanse Grand Prix in mei verreden, maar als gevolg van het coronavirus reist de Formule 1 dit jaar in augustus af naar de Catalaanse omloop. En dan is het vanzelfsprekend een stuk warmer op het circuit ten noorden van Barcelona. Een nieuwe kans voor Verstappen en co? Niet per definitie. Pirelli neemt net als vorig jaar namelijk de hardste drie compounds mee naar deze race: de C1, C2 en C3. En dat er tijdens het tweede weekend op Silverstone met zachtere banden gereden werd, pakte nou net in het voordeel van Red Bull uit. Al is het voor Mercedes nog wel zaak dat er een goede balans wordt gevonden tussen het hebben van een wagen met veel downforce - dit jaar als gevolg van de doorontwikkeling weer meer dan een jaar geleden - en het hebben van een auto die goed met de banden omgaat.

2. Red Bull maakt stappen

Red Bull staat er inmiddels om bekend dat zij na een mindere start van het seizoen gedurende het kampioenschap stappen naar voren kan zetten. Het is tot dusverre geen recept voor een titelgevecht gebleken, maar het toont wel de veerkracht en strijdlust bij het team uit Milton Keynes. Na een moeizame eerste triple-header in Oostenrijk en Hongarije, waarin Red Bull moeite had om de auto goed in balans te krijgen, leek er tijdens de afgelopen twee races sprake van progressie. Max Verstappen en Alexander Albon lijken met name in de race met iets meer vertrouwen in de auto te zitten. De kwalificaties laten zien dat er op dit vlak nog steeds veel winst te behalen is. Mercedes-teambaas Toto Wolff was er na de overwinning op Silverstone snel bij om te roepen dat Red Bull en Verstappen zich in de titelstrijd hebben gemengd, maar één zwaluw maakt nog geen zomer, ondanks dat de Limburger nu tweede staat in het klassement. Red Bull zal de opwaartse trend van de laatste twee races de komende tijd moeten doorzetten, terwijl het tegelijkertijd moet hopen dat Mercedes vaker de plank misslaat.

3. Bottas raakt getergd

Valtteri Bottas gelooft er nog steeds in dat hij het in zich heeft om wereldkampioen te worden, maar zal inmiddels toch wel weten dat hij geen schijn van kans maakt zo lang Lewis Hamilton naast hem rijdt bij Mercedes. De Fin, die vorige week heeft bijgetekend bij de Duitse fabrieksformatie, werd ondanks zijn pole-position zondag derde in de 70th Anniversary Grand Prix en stak zijn frustratie direct na de race niet onder stoelen of banken. Zijn strategie zou niet optimaal zijn geweest en hij had niet te horen gekregen dat hij moest pushen toen Max Verstappen naar de pits ging. Bottas zag de Nederlander vlak achter hem de baan opkomen en later die ronde voorbij gaan. Die frustratie lijkt een paar uur na de race, wanneer er met de schrijvende pers wordt gesproken, vrijwel weer volledig te zijn verdwijnen, alsof hij het wel prima vindt om tweede viool te spelen. Maar als hij daadwerkelijk Hamilton onder druk wil zetten, zal hij die boosheid van kort na de race wat langer vast moeten houden. Wellicht iets voor Bottas 4.0?

4. Spanningen lopen op bij Ferrari

Sebastian Vettel beleeft een zwaar laatste seizoen bij Ferrari. De Duitser voelt zich duidelijk niet comfortabel in de SF1000, wat zich direct vertaalt naar een reeks tegenvallende resultaten. Afgelopen zondag op Silverstone ging het al in de eerste bocht mis bij de viervoudig wereldkampioen. In een poging nog wat van zijn race te maken vanaf de elfde startplek spinde hij in de eerste bocht, waarna hij achteraan moest aansluiten. Hij finishte op een troosteloze twaalfde plek en staat nu slechts dertiende in het kampioenschap, terwijl teamgenoot Charles Leclerc vierde staat, na met een vierde plaats in de 70th Anniversary Grand Prix opnieuw te hebben gemaximaliseerd. Vettel was al niet blij met hoe Ferrari hem eerder dit jaar aan de kant zette voor 2021 en daar komt nu nog eens de frustratie over de huidige gang van zaken bij. Een voortijdig vertrek van de coureur uit Heppenheim lijkt onwaarschijnlijk, maar het wordt wel interessant om te zien hoe Ferrari en diens teambaas Mattia Binotto in de komende periode met de situatie, die ze voor een groot deel toch zelf hebben gecreëerd, omgaan.

5. Terugkeer van Perez

Na twee invalbeurten van Nico Hülkenberg wordt de door corona getroffen Sergio Perez in Spanje terug achter het stuur van de veelbesproken Racing Point RP20 verwacht. Volgens teambaas Otmar Szafnauer laten de testuitslagen van de Mexicaan zien dat het virus gestaag bij hem afneemt en is het een kwestie van dagen vooraleer er een negatieve uitslag uitrolt. Hij acht het daarmee 99 procent zeker dat Perez zondag weer op de grid staat. Mocht dat onverhoopt niet zo zijn, dan staat Nico Hülkenberg klaar om voor het derde weekend op rij in te vallen. "Ik verwacht donderdagavond laat pas duidelijkheid te hebben", aldus de Duitser.