Racing Point: 'Concorde-akkoord voor 80 procent goed'

De Formule 1 zit in de laatste fase van de onderhandelingen over een nieuw verdrag dat de tien teams op commercieel en sportief vlak aan de sport bindt. De huidige verbintenis loopt eind dit jaar af. De nieuwe commerciële overeenkomst zal de inkomsten van de sport op een eerlijkere manier verdelen en de manier waarop de sport wordt bestuurd aanpassen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde vrijdag dat zijn team nog niet klaar was om het onderhandelde akkoord te ondertekenen, ook al werd er een deadline van woensdag 12 augustus vooropgesteld, en dat de meeste teams nog enkele wijzigingen zouden willen zien. Dat laatste wordt bevestigd door Racing Point CEO Szafnauer. “Het grootste deel van het Concorde-akkoord is prima voor ons, maar in de marge zijn er nog veel zaken waar we het niet mee eens zijn. Er is nog werk aan de winkel voor ons om akkoord te kunnen gaan. We zijn er nog niet helemaal, maar zitten op meer dan tachtig procent. Als we gevraagd zouden worden om vandaag te tekenen, dan zouden we nog willen werken aan die 5 of 10 procent in de marge.”

Motorsport.com heeft vernomen dat Mercedes in het nieuwe Concorde-akkoord graag meer erkenning zou willen krijgen en zou willen dat het recente succes en de bijdrage van het merk ook wordt weerspiegeld in het verdrag. “Wij van Mercedes hebben het duidelijk gemaakt dat we achter een eerlijkere verdeling van het prijzengeld staan, maar we zijn het grootste slachtoffer als het gaat om het verlies in de prijzenpot”, stelde Wolff daarover. "Ferrari heeft nog altijd een zeer voordelige positie. Bij Red Bull wordt het [verlies] in balans gebracht door AlphaTauri. Wij zijn de gebeten hond. Ik denk dat Mercedes de afgelopen jaren bijgedragen heeft aan deze sport. We zijn in onderhandeling, maar we worden niet behandeld zoals dat had gemoeten. Er staan nog tal van zaken open als het gaat om juridische, commerciële en sportieve aspecten."

Voor Racing Point gaan de gevraagde aanpassingen “meer over de manier waarop de sport wordt bestuurd, maar ook een paar zaken die over geld gaan.” Wat de financiën van Racing Point betreft vertelde Szafnauer dat de plannen van het team “dichter komen bij wat we willen, maar dat het nog beter kan”. Het team dat door Lawrence Stroll werd overgenomen maakte in het eerste jaar ouder de nieuwe naam forse verliezen, al wordt er flink geïnvesteerd in een nieuwe fabriek in Silverstone.

Racing Point is na Mercedes het tweede team dat openlijk toegeeft dat het nog aanpassingen wil zien aan het Concorde-akkoord. Eerder verklaarden Haas, Ferrari, Williams en McLaren al publiek dat zij bijna klaar zijn om hun handtekening te zetten.