Mercedes 'nog niet bereid' Concorde Agreement te ondertekenen

De Formule 1 praat momenteel met de tien Formule 1-teams over de nieuwe commerciële voorwaarden die in 2021 ingaan. Dit document draagt al sinds jaar en dag de naam ‘Concorde Agreement’ en de huidige versie loopt aan het eind van dit seizoen af. Formule 1-eigenaar Liberty Media hoopt de ongelijkheid qua inkomsten in te perken met het nieuwe akkoord. Het zou de sport eerlijker en duurzamer moeten maken. Een aantal F1-teams heeft reeds aangegeven dat het klaar is om een handtekening te zetten onder het nieuwe akkoord, maar Mercedes weigert vooralsnog. En dat terwijl de deadline die de Formule 1 gesteld heeft nadert: 12 augustus moet de handtekening gezet zijn.

“Wij van Mercedes hebben het duidelijk gemaakt dat we achter een eerlijkere verdeling van het prijzengeld staan”, aldus Wolff. “De manier waarop succes beloond wordt en iedereen heeft die mogelijkheid, daar zijn we het ook mee eens. We zijn, wil ik zeggen, het grootste slachtoffer als het gaat om het verlies in de prijzenpot. Ferrari heeft nog altijd een zeer voordelige positie. Bij Red Bull wordt het [verlies] in balans gebracht door AlphaTauri. Wij zijn de gebeten hond. Ik denk dat Mercedes de afgelopen jaren bijgedragen heeft aan deze sport. We hebben, afgezien van onze status op de baan, ook de coureur die wereldwijd de meest interessante status heeft. We zijn in onderhandeling, maar we worden niet behandeld zoals dat had gemoeten. Er staan nog tal van zaken open als het gaat om juridische, commerciële en sportieve aspecten. Dus wij zijn wat dat betreft nog niet klaar om een nieuw Concorde Agreement te tekenen.”

Wolff ging verder niet specifiek in op de zaken waar Mercedes niet tevreden mee is, maar een aantal commerciële en reglementaire aspecten schijnen niet naar de zin te zijn van de constructeur. Een van de belangrijke factoren is dat Ferrari nog altijd een financiële bonus krijgt omdat het team sinds de oprichting van het wereldkampioenschap meegedaan heeft. Bovendien hebben de Italianen nog een veto waarmee het invloed uit kan oefenen op de Formule 1-reglementen. De sport wil af van de huidige situatie waarin teams unaniem moeten stemmen om een kleine reglementswijziging door te voeren, ook daar schijnt Mercedes geen voorstander van te zijn.

F1 reageert: Proces wordt niet vertraagd

De Formule 1 heeft een verklaring gepubliceerd na de uitspraken van Wolff en heeft verklaard dat het niet langer gaat wachten met het afronden van de details in het nieuwe Concorde Agreement. “De Formule 1 heeft met alle teams een constructieve discussie gevoerd en geluisterd naar de verschillende meningen”, liet een woordvoerder optekenen. “Dit akkoord is belangrijk voor de toekomst van de sport en onze fans. Wij zullen doorgaan en het proces zal niet langer vertraagd worden.”

Ferrari, McLaren en Williams hebben reeds aangegeven zich wel te kunnen vinden in de nieuwe voorwaarden van het Concorde Agreement. Zij hebben aangegeven te willen tekenen voordat de deadline verstrijkt. De verhoudingen tussen de Formule 1 en Mercedes staan op scherp, zoveel is duidelijk. Gevraagd hoe ver Mercedes nog verwijderd is van een handtekening, zei Wolff: “Dat hangt af van de andere kant. Als ze aan tafel willen zitten om de belangrijkste onderwerpen te bespreken en tot een compromis te komen, dan kan het snel gaan. Maar die aanpak heb ik voorlopig niet gezien.”

Met medewerking van Luke Smith en Jonathan Noble