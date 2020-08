Analyse: De Racing Point-uitspraak en gevolgen voor F1 uitgelegd

400.000 euro boete en vijftien constructeurspunten in mindering, dat is het eerste verdict. Een besluit waar Ferrari, McLaren en Renault tegen in beroep willen gaan. Heel verwonderlijk is dat niet. Want ondanks dat Otmar Szafnauer voor de bühne aangeeft 'verbijsterd' te zijn, valt de schade na de eerste uitspraak behoorlijk mee voor Racing Point. Natuurlijk zal het puntenverlies pijn doen, maar veel belangrijker is dat de auto technisch niet afgekeurd is en dat Racing Point de brake ducts mag blijven gebruiken in 2020. Of zoals de FIA in het besluit stelt: "Doordat de achterste brake ducts wel in overeenstemming zijn met de technische reglementen is het niet reëel om van Racing Point te verwachten dat ze de brake ducts opnieuw zullen ontwerpen of aanpassen. Daarvoor moeten ze namelijk 'ineens vergeten' wat ze recent hebben geleerd."

De filosofische zaak: Niet bestraft op basis van technische reglementen

Dat laatste duidt op een filosofische vraag achter dit proces: want kun je van een mens verwachten dat hij vergeet wat hij heeft geleerd? In dit specifieke geval heeft Racing Point in 2019 informatie verkregen van Mercedes over het ontwerp, maar mocht het team dat in 2020 niet één-op-één gebruiken. En juist daar wringt de schoen. Want kun je de Racing Point-ontwerpers opleggen dat ze iets weggooien waarvan ze weten dat het aantoonbaar beter werkt? De FIA vindt enerzijds van wel door het team schuldig te verklaren, maar anderzijds van niet getuige het salomonsoordeel en de ietwat laffe strafmaat.

Die milde straf is trouwens een gevolg van de complexiteit van het proces. In dat opzicht is de bovenstaande FIA-quote om twee redenen interessant. Allereerst geven deze woorden aan dat Racing Point niet is bestraft op basis van de technische reglementen. Met het onderdeel zelf is niets mis. In plaats daarvan is de formatie uit Silverstone bestraft op basis van de sportieve reglementen. Zeg maar voor de totstandkoming van het ontwerp, het hele traject ernaartoe. Omdat de brake ducts op de lijst met 'listed parts' staan, moet ieder team zelf de intellectuele eigendommen hebben. Racing Point claimt dat met honderden tekeningen ook te hebben, maar de FIA oordeelt anders. Die tekeningen zijn in de basis allemaal te herleiden tot het Mercedes-concept, de eigen bijdrage van Racing Point wordt als 'verwaarloosbaar' gezien.

Tekortkoming van de regels: Waarom alleen de achterste brake ducts bestraft?

Het tweede punt uit de bovenstaande FIA-quote is nog interessanter en geeft aan dat het specifiek om de brake ducts aan de achterkant van de RP20 gaat. Dit is bijzonder en laat onbewust zien dat de huidige regels niet doeltreffend zijn. Voor en achter deed Racing Point exact hetzelfde, namelijk het kopiëren van Mercedes. Maar de brake ducts aan de voorkant zijn louter goedgekeurd omdat Racing Point ze ook al in 2019 gebruikte. Daardoor wordt het aan de voorkant meer als een eigen concept gezien, terwijl die informatie ook linea recta van Mercedes komt. Een aparte redenering dus. Aan de achterkant gebruikte Racing Point de brake ducts nog niet in 2019. Dat ze in 2020 wel ineens op de auto zaten, riep argwaan op en liet volgens de FIA zien dat Racing Point simpelweg is overgestapt op het concept van Mercedes. Vandaar dat hetzelfde vergrijp aan de achterkant wel ineens strafbaar is verklaard.

Het voelt ongemakkelijk dat Racing Point voor hetzelfde kopieergedrag op twee verschillende manieren wordt beoordeeld. Enkel en alleen omdat het team de brake ducts aan de voorkant al wel eerder heeft gebruikt en aan de achterkant niet. Dit schiet het doel voorbij. De echte vraag is namelijk niet wanneer iets voor het eerst gebruikt is, maar of het om een illegale vorm van kopiëren gaat of niet. Om dit punt duidelijk te maken, kunnen we nog wel een stap verder gaan: als Racing Point het Mercedes-design voor de achterste brake ducts ook al in 2019 had gebruikt, waren ze er waarschijnlijk helemaal mee weggekomen. De reden dat dat niet kon, is trouwens saillant. Racing Point koos in 2019 nog voor het Red Bull-concept met een hoge rake (hoge achterkant van de auto) en dat week dermate af van het Mercedes-concept met een lage rake dat de brake ducts toen nog niet bruikbaar waren. In 2020 gebruikt Racing Point hetzelfde rake-concept als Mercedes, waardoor de brake ducts nu wel bruikbaar zijn.

De FIA wil het proces aangrijpen voor structurele verbetering

Dat het proces van zulke toevalligheden aan elkaar hangt en niet meer om de achterliggende hamvraag draait, steekt bij alle partijen, ook bij de FIA. Het geeft aan dat er in de huidige regels te veel mitsen, maren en uitwegen zitten om de kwestie goed aan te pakken. Juist dat pijnpunt wil de autosportfederatie na dit protest wegnemen. Deze zaak is een 'eye-opener' om de regels waar nodig aan te passen. "We willen op zeer korte termijn enkele veranderingen doorvoeren in het sportieve reglement van 2021 om te voorkomen dat dit de norm wordt", legt Nikolas Tombazis namens de FIA uit. "Dit moet voorkomen dat teams op basis van foto's of ander materiaal een deel van een andere auto gaan namaken, zoals Racing Point wel heeft gedaan."

Waar het FIA-besluit veel vragen oproept en andere teams boos maakt - Racing Point is boos over het stempel 'schuldig' en Renault, Ferrari en McLaren juist over de milde straf - is dit voorlopig de grootste winst. De Formule 1 heeft eindelijk aangegeven dat het kopieergedrag van Racing Point niet de norm mag worden en wil dat beter in de reglementen vastleggen. Dit is belangrijk voor de toekomstige richting van de sport. Zo stond Red Bull-adviseur Helmut Marko al klaar om te roepen dat deze uitspraak een gevaarlijk precedent zou scheppen. Mocht de FIA wel akkoord zijn gegaan, dan had AlphaTauri volgend jaar de auto van Red Bull nagebouwd. Dan hadden we op termijn vier Red Bulls, vier Mercedessen en zes Ferrari's aan de start gehad.

Teambaas Christian Horner benadrukte dit aspect op vrijdag nogmaals: "Dit draait om veel meer dan enkel de brake ducts. Het draait erom of je een andere auto wel mag kopiëren of niet. Als dat mag, waarom zouden we hetzelfde dan niet met AlphaTauri doen?", aldus de Britse teambaas. "Als we toch een soort van klantenauto's krijgen door de boel te kopiëren, benoem het dan maar gewoon. Wees open en eerlijk, dan kunnen we beter een complete auto aan zo'n team verkopen. Maar in dat geval is het kopende team wat mij betreft geen constructeur meer en heeft dat team geen recht meer op windtunneltijd of op de financiële voordelen van een constructeur. Dat moet helder zijn. Ik heb al gehoord dat teams in beroep willen gaan voor meer duidelijkheid en vergaande maatregelen, dat volgen wij met buitengewone interesse."

Los van al deze protesten is het nu eigenlijk aan de FIA om uit zichzelf boter bij de vis te doen en dergelijke praktijken uit eigen beweging en in zeer duidelijke bewoordingen te voorkomen voor volgend jaar, als dat tenminste de gewenste richting is. Dat het Racing Point-protest tot dusver een salomonsoordeel (lees: een gedrocht van een uitspraak) heeft opgeleverd, is door alle haken en ogen nog best te begrijpen. Maar om de woorden van Tombazis echt betekenis te geven voor de toekomst, moet de FIA deze zaak zelf aanpakken om de regels duidelijker te krijgen en het kopieergedrag beter te definiëren. Dan is deze lange en slepende zaak toch nog ergens goed voor geweest... En het hele feest is nog lang niet afgelopen.

VIDEO: Het bredere kopieergedrag van Racing Point in 2020 besproken