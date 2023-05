James Vowles vertrok afgelopen winter als hoofdstrateeg bij Mercedes om teambaas te worden bij Williams. De Brit gebruikte de eerste maanden vooral om het team goed te leren kennen. Williams is bezig met een reorganisatie en hoopt deze in de komende maanden te voltooien. De negenvoudig kampioen bij de constructeurs, die in 2020 werd gekocht door de Amerikaanse investeringsgroep Dorilton Capital, zoekt bijvoorbeeld nog naar een nieuwe technisch directeur.

“Het is duidelijk welke weg we willen inslaan”, vertelt Vowles. “We staan er goed voor om onze technische structuur voor elkaar te krijgen. Op dit moment is er nog niets te vertellen, maar hopelijk is dat in de komende paar maanden wel het geval. Achter de schermen is doorlopend een reorganisatie gaande. We zoeken nadrukkelijk uit wat onze sterke en zwakke punten zijn. Dat is een doorlopend proces, dat duurt eerder jaren dan maanden.”

Williams wil haar rijke geschiedenis en financiële middelen gebruiken om interessante engineers te verleiden tot een komst naar Grove. “We bevinden ons in de positie waarin we kunnen afbreken wat we nu hebben en dit vanaf de grond opnieuw kunnen opbouwen tot een solide mechanisme”, refereert Vowles aan het feit dat Williams laatste staat bij de constructeurs. “We hebben de financiën beschikbaar en de bereidheid, en zelfs het verlangen, om dit en komend seizoen op te offeren als dat nodig is om de sprong naar de voorhoede te maken.”

“Als je meedoet om de vijfde of zesde plaats in het kampioenschap, is het lastiger om die beslissing te nemen”, vervolgt Vowles. “Als je Williams bent, is het echter veel gemakkelijker. Daarnaast heb je onze historie. Als je door ons museum loopt en kijkt naar alle kampioensauto’s, dan heb je niet lang nodig om te beseffen welke geschiedenis er bij dit team hoort.”